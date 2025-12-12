統一「翻轉雪糕」襲來！7-11聖誕造型包萌翻天 限定商品引爆搶購潮

統一布丁再度掀起翻轉甜點風潮。隨著先前「翻轉布丁」造成搶購熱潮後，12月24日將推出全新「統一布丁牛奶雪糕」翻轉版本。這款創新冰品將經典焦糖風味轉化為雪糕形式，單支售價35元。12月22日開放預訂，商品將陸續到店，數量有限。

7-ELEVEN即日起在全台設有蒸食機的門市，推出「叮噹聖誕造型包」。產品共有3款造型，分別為企鵝紫薯芋泥口味、聖誕老人奶黃口味，以及聖誕襪紅豆口味。單顆售價45元，消費者可單顆購買或選擇6入整包裝。

OPENPOINT「行動隨時取」年末優惠同步登場。即日起至12月31日，使用icash Pay線上支付單筆滿100元，可享5%點數回饋，每位用戶回饋上限150點。活動總贈點額度達345萬點。推薦組合包括哈根達斯指定雪糕10支特價899元，原價1290元，限量1萬組。

寶可夢商品成為年末焦點。7-ELEVEN「i預購」與「i划算」推出限量版「寶可夢拉麵道杯麵」，提供日式豚骨與味噌兩種口味。每箱12入優惠價336元，原價420元。兩款口味各有6種隨機杯蓋設計，共計12款人氣寶可夢角色。

家樂福即日起至2026年1月13日舉辦「寶可夢歡樂派對」活動。會員消費199元加扣10點OPENPOINT，即可加購限定周邊商品。門市同步轉型為寶可夢主題樂園，販售超過100款周邊商品，包括造型燈球、公仔、包袋、餅乾、巧克力及派對零食。老協珍「寶可夢精靈球佛跳牆」也在活動期間開賣。

各大通路年末優惠活動密集推出，結合聖誕節慶與寶可夢IP聯名，預期將帶動一波消費熱潮。

