統一聯盟黨介選案定讞 2幹部判4年6月

隨著2024年大選落幕，但「統一聯盟黨」屏東分會長張存逢、總幹事黃榮德涉嫌由大陸官方單位資助，介入國內總統、立委選舉，屏東地院依違反正副總統選罷法、反滲透法等罪，判決2人處有期徒刑4年6月、褫奪公權2年。案上訴至高等法院高雄分院遭駁回，再上訴至最高法院仍被駁回，全案定讞。

低價旅遊團疑點重重

屏東街頭在2023年間流傳著優惠的赴陸旅遊資訊，標榜9天8夜山西行只要約新台幣2萬多元。判決書指出，統一聯盟黨屏東分會會長張存逢與總幹事黃榮德，於2023年9月與10月間，分別組織海南與山西參訪團。這些行程的團費扣除機票後所剩無幾，卻能入住四星、五星級飯店，並享有警車開道與官員接機。檢調發現，統盟黨本身財力單薄，這類「落地招待」的資金缺口顯然是由大陸官方單位資助，而受邀團員多為具投票權的屏東選民。

餐敘致詞淪為政治統戰現場

在行程中的餐會場合，對岸涉台官員多次發表「兩岸一家親」、「支持九二共識」及「反對台獨」等言論。張存逢在席間也積極附和，並由黃榮德撰寫講稿。法官認定，這些低廉團費與高規格招待並非單純交流，而是帶有明確目的之不正利益。多位證人出庭時表示，這種特殊禮遇確實會讓人對特定立場產生好感，而陸方選在台灣大選前密集招待，意圖拉攏選民意向、支持與其理念相近的候選人，介選意圖相當明顯。

返台後公開宣傳投票口號

旅遊結束返台後，張、黃二人隨即於2023年12月的黨員大會上，公然為特定候選人助選。黃榮德在現場宣稱要支持3號侯友宜，張存逢則喊出「拜託369」的口號，當時分別代表總統候選人侯友宜、區域立委候選人黃明賢以及政黨票國民黨。法院認為，兩人接受滲透來源資助在先，隨後於國內進行宣傳與拜票，行為具有明確的對價關係，嚴重破壞選舉的公正性與純潔性，已觸犯《反滲透法》與《總統副總統選舉罷免法》。

司法重判捍衛民主憲政秩序

屏東地方法院審理後認為，張存逢與黃榮德明知對岸長期威脅我國主權，竟仍受其資助、介入選舉，損害國家安全。法官痛批兩人犯後否認罪行、態度不佳，考量其行為對民主制度的負面影響，依受滲透來源資助交付不正利益罪，分別重判兩人有期徒刑4年6個月，並宣告褫奪公權2年。案上訴至高等法院高雄分院遭駁回，再上訴至最高法院仍被駁回，全案定讞。

