APEC的「川習會」未提「台灣」讓各方揣測解讀。相較於2023年底大陸國家主席習近平在舊金山，甚至親口對美國總統拜登以「最核心、最敏感、最首要」，以及後來所有北京官方均以「紅線、底線」強烈嚴肅地描述中美關係針對「台灣問題」的關鍵位置，如今中美兩強人竟絕口不提台灣，原因何在？

答案是：台灣已不再是中美兩強、甚至不是中國需要去刻意「聆聽他國意見」的問題了。「自家的問題再不需要別人說三道四」，而這一切基於「推動統一的時程」，2025年底已經具體、倒數且轉動！

在如今解放軍已被公認「絕對掌握台海戰局」的現實下，北京2025下半年全方位「強烈定調兩岸統一趨向」，無論層級與規模均超過想像。尤其「九三大閱兵」，與10月前後出現的兩大指標。央視播出《沉默的榮耀》，這是對全中國社會與觀眾直接闡述「台灣島上發生的國共近代史事」；而「台灣光復節」空前的慶祝規模，更由人大正式通過法令訂定，連同抗戰80周年「紀念中國抵禦列強侵略」的愛國家立場、愛國情操深度綑綁。這一切全然前所未見、規模空前。

這是兩岸關係與台灣處境的「奇異點」！若要循序分析今年這個「統一」新定調，賴清德從2024年就任起在台灣「激化」台獨主張、兩岸敵對即是濫觴，一路提出「團結十講、新兩國論」至今，「台獨執政」終於被徹底從兩岸往來的架構上否定、否認之後，北京的兩岸敘述中，「台灣」在今年逐漸成為某種「地理性、歷史性、族群性」的區域存在，雖猶有「文化、親族、青年」的交流繼續，但關乎「政權意義、政治對話」的定義或存在都已經幾乎抹除。

2024年北京避免回應賴清德的挑釁，直到2025年習近平的「元旦講話」，這才讓人清晰讀見「台灣問題」的諸多意識架構驟變：不再強調和平統一，而是從民族大義的深遠角度更去描繪「一國兩制」；同時決心積極推動兩岸「統一進程」的意志與願景。

回溯2025年習近平元旦「直指統一」，一路貫穿今年由王滬寧、宋濤在兩岸交流活動中所言，所有涉台的遣詞用字均有「譴責台獨更硬、召喚情懷更軟」的修正。九三大閱兵前後，北京所有涉台的官方論調均與「統一」直指相連。

隨後北京擴大慶祝台灣光復節，更由王滬寧標舉「統一後台灣的7大好處」。而在APEC川習會中，習近平就沒有更多、更高的宣示了。北京眼中的「兩岸關係」，在2025年具體成為「統一進度」！

習近平在川習會上的微笑沉默，實因台灣問題再也不需要向美國「揣摩、商量、徵求」任何政治、經貿、軍事意見了。2025年歲末幾乎就可清晰眺望，或大略計算出「統一」與台灣這座島嶼的距離了！中美經貿談判只是將「統一台灣」之後的「國際制裁」提前演練，軟硬催出所有歐美的制裁牌。台灣今後幻想「美國支援」或期待「維持現狀」，終將完全淹沒在未來幾年動盪起伏的大時代瀑沫之中。