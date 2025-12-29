統一董事長羅智先親證實：「家樂福」將改名 先不急於展店

即時中心／徐子為報導



統一集團日前宣布台灣家樂福終止品牌授權合約，將啟動改名。統一企業董事長羅智先今（29）日透露，家樂福是「天花板級」名字，要找到替代名字不易，不過內部已選定幾個名字，明（2026）年元旦後將請相關人員開始挑選。





統一集團併購家樂福後，子公司家福公司經董事會決議，終止與法國家樂福的品牌授權合約，並啟動更名計畫，將更換全台量販超市的招牌名稱。羅智先今天出席台南新市物流園區，他說明，零售業是高度地緣性事業，台灣與法國家樂福相隔遙遠，一些調整建議常需來回溝通協調，溝通成本比權利金高，這是最後要放棄這名字的最主要原因。



家樂福今年關閉4家量販分店、3家超市、1家頂級超市Mia C'bon，羅智先表示，關店主因是房東有新規劃，但他們也發現，關店後整體營收並沒有減少，維持在800多億元。



羅智先說，家樂福當前不急著展店，而會思考實體門市如何讓消費者「更有理由走進來」，現階段將重新檢視量販店、超市在當前及未來10年的定位。有了今年的經驗，他反倒認為關店並不見得是壞事，反讓團隊更聚焦於經營





