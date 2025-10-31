統一證券勇奪財富管理銀行暨證券評鑑「最佳風控獎」第一名

今周刊董事長謝金河（左）頒獎，統一證券經紀部副總經理林麗玲（右）代表受獎。

統一證券（2855）以卓越風控實力，於19屆「財富管理銀行暨證券評鑑」中，勇奪《今周刊》「最佳風控獎」第一名，展現公司長期堅持穩健經營、強化風險管理與金融專業的卓越成果。



在面對國際金融市場劇烈波動時，憑藉專業的研究與理財團隊，即時掌握總體經濟發展、匯率變化及市場動向。統一證券透過數據分析與經驗判斷，主動提供風險示警與投資配置建議，協助客戶有效降低風險、穩健管理資產。這份榮耀不僅是對統一證券風險管理機制的肯定，更代表市場對其「以客為本、專業為先」經營理念的高度信賴。

統一證券表示，風險控管是金融服務的基石，公司持續以科技導向的方式優化監控系統，全面提升內部風控效率與精準度。同時透過教育訓練與文化推廣，讓風險意識深入每位同仁的日常業務中，確保每一項投資建議、每一次交易決策，皆以客戶資產安全為最優先考量。統一證券核心理念是集團念茲在茲的「三好一公道」，在推動投資上我們秉持「產品好、服務好、信用好、價格公道」的信念。

為了帶給用戶「讓投資像生活一樣輕鬆簡單」的使用者體驗，統一證券於9月份升級推出「統e好康+」平台，正式加入統一企業集團生活圈，成為全台首家導入OPENPOINT點數機制的券商。此創舉讓投資人能以OPENPOINT點數折抵台股手續費，將金融交易融入日常生活消費中，打造結合「金融 × 生活」的新型態投資體驗。

展望未來，統一證券致力於滿足客戶需求，提供最佳的商品、平台與服務，進一步拓展普惠金融的應用場景，實現金融服務的生活化與便利化。讓客戶達成致富、創富及存富的理財目標並提供最優質的全方位金融服務。