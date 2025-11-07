統一證券登場金融博覽會推出APP統一ｅ起發

▲統一證券首度參加金融博覽會，慶祝新APP上線推出多重好康活動。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 2025台北國際金融博覽會，今（7）日起一連3天在台北世貿一館登場，統一證券首度參展，以「集點生活家，統一ｅ起發」為主題，結合AI智慧科技、理財體驗與防詐教育，打造全民參與的互動理財新體驗，展現「投資 × 生活」的創新金融樣貌。

統一證券近年持續深化數位轉型，積極串聯統一企業集團生活圈，推出多項整合OPENPOINT點數機制的創新服務，推動理財與日常消費連結。今年首度參加金融博覽會，搶先公開全新推出的行動交易平台「統一ｅ起發」APP，主打可自訂首頁排序、多元看盤介面、多種自選版型切換等個人化體驗，並具備即時洗價損益、一頁掌握交易狀況、帳務損益雙版呈現等高效交易功能，全面升級投資便利性。

為慶祝新APP上線，統一證券同步推出多重好康活動，包括新開戶送888元手續費抵用金；交易最高送114點OPENPOINT，還能兌換最高21倍手續費抵用金，讓投資人從理財到消費都能輕鬆賺回饋。

▲（由左到右)統一期貨總經理吳皇旗、統一投信總經理 董永寬、統一證券董事長林寬成、統一證券總經理 楊凱智、統一期貨董事長黃奕銘、統一投顧總經理廖婉婷出席開幕儀式。（圖／統一證券提供）

展區規劃五大主題：「ｅ起發APP」、「ETF速配所」、「期貨交易模擬」、「詐騙雷達」及「統一生活射擊王」活動，將金融知識轉化為遊戲體驗，讓民眾在互動中學理財、懂防詐、玩投資。

活動期間更邀請多位分析師登台解析市場趨勢，安排人氣啦啦隊統一獅成員瑟七與7-11 OPEN將登場互動，現場完成闖關集點即可參加每日扭蛋抽獎活動，有機會抽中iPhone 17 Pro等豐富獎項，吸引眾多民眾參與。

統一證券表示，投資不再是專業人士專利，而是可以融入日常生活。透過統一生活圈與OPENPOINT生態系的結合，消費者在超商買咖啡、在超市累點數的同時，也能讓點數轉換為投資回饋，實現「消費即投資、投資賺消費」嶄新理財模式。未來將持續以數位創新為核心，推出更多便利且具回饋性的數位服務，讓投資更聰明、生活更有感。 ｅ起發ＡＰＰ下載：https://unipsc.pse.is/pscapp

