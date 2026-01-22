統一證券第六度榮獲1111人力銀行「幸福企業金獎」

全國商業總會理事長許舒博（左）頒獎，統一證券管理部副總于鴻潔（右）代表領獎。

統一證券六度榮獲「2025幸福企業」金獎肯定，這項殊榮與肯定是公司永續發展理念落實到員工照護措施，從關懷員工的身心健康與平衡家庭做起，提倡不加班文化，且提供優於勞基法之特別休假。並提供員工、配偶與子女享免費團體保險，完整的員工持股信託計畫、部門聚餐、資深員工獎勵金、旅遊補助金、外語進修補助、專業資格考試獎勵補助、生日禮金、結婚禮金、急難救助等補助，全面增進同仁福祉並強化向心力。

統一證券致力於營造身心健康職場環境，總部設置有300坪員工及眷屬專屬的健身活動中心，規劃韻律教室、健身房、桌球室、撞球室等，並搭配各項健康促進活動，提供員工全方位的健康照護；並開辦撞球、登山、瑜珈、有氧等社團，鼓勵豐富多元的社團活動。

統一證券以行動守護員工健康，優於法規每年提供員工免費『全方位健康檢查』，保障同仁享有性別平等之優質工作環境，哺集乳室多次獲得台北市政府認證，且在2023年通過「特優級哺集乳室認證」（2023-2026年），2024年取得AED安心場所認證(2024-2026年)，展現對員工福祉的支持。

統一證券持續推動健康職場，連續四屆獲得教育部「運動企業認證」（2023-2026年）、持續獲得衛福部國健署「健康職場認證」-健康促進標章（2024-2026年）。自2019年起獲得康健雜誌「CHR健康企業公民許諾企業」資格，並於 2024 年獲選健康企業公民獎「健康99」企業；2025年更榮獲台灣永續行動獎-SDG3健康與福祉銅級獎，具體展現對員工健康的高度重視與長期投入。

統一證券強調：「企業的成功不僅來自財務表現，更取決於是否能讓同仁安心、快樂的工作與成長」，未來將持續推動友善職場、優化員工福利機制，堅持人才優先的企業文化，讓幸福感成為企業永續的重要基礎。