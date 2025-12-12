統一證強化金融防詐宣示 董總親率高階主管體驗詐騙雷達站

統一證券董事長林寬成（右3）、統一證券總經理楊凱智（左3）親自體驗「詐騙雷達」互動遊戲。

▲統一證券董事長林寬成（右3）、統一證券總經理楊凱智（左3）親自體驗「詐騙雷達」互動遊戲。

統一證券今年首度參與台北金融博覽會，響應「金融防詐」主軸，將防詐教育列為展出重點，特別規劃互動闖關遊戲「詐騙雷達」，以輕鬆問答方式帶領民眾檢測自身識詐、堵詐與防詐能力。透過遊戲化體驗，協助民眾在互動中培養正確理財觀念並提升詐騙警覺。

統一證券董事長林寬成與總經理楊凱智親臨展區，率領高階主管一同體驗「詐騙雷達」遊戲，並提醒：「不要以為自己很聰明就不會受騙，就連金融從業人員都有可能落入詐騙陷阱。」藉由高層親身參與，展現公司對於「識詐、阻詐、反詐」的高度重視，也向大眾宣示統一證券落實金融防詐的堅定決心。

統一證券持續透過內外部多元管道深化防詐教育，由內而外全面提升識詐能力。公司定期提醒第一線員工及客戶留意最新詐騙手法，並對高齡客戶加強關懷提問；官網亦設置「反詐騙宣導專區」，統整防詐知識與相關資源，協助客戶快速查找參考。此外，公司設立「成功阻詐英雄榜」，表揚積極協助客戶阻詐的分公司同仁，顯示第一線同仁在防詐工作中的專業與敏銳度。

在推廣防詐教育的路上，統一證券更跨界攜手弘道老人福利基金會，以及謀殺衛斯理、神不在場等專業團隊，共同開發專為熟齡族群設計的防詐劇本殺《小心有詐》。透過沉浸式遊戲融入真實詐騙手法，引導參與者在過程中辨識詐騙話術與疑點，強化參與者的判斷能力與自我保護意識。未來，統一證券將持續推動金融知識普及化與防詐教育推廣，陪伴民眾打造安全、安心且更聰明的理財生活。