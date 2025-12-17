統一證「校園股神模擬交易爭霸戰」落幕 以行動培育金融素養新世代

統一證券第三屆「校園股神模擬交易爭霸戰」圓滿落幕。

統一證券於9月25日至11月7日舉辦第三屆「校園股神模擬交易爭霸戰」，活動吸引超過1,900位學生報名、1,100組隊伍參賽，參與熱度再創新高。12月5日舉行的頒獎典禮上，得獎學生與指導教授齊聚一堂，分享學習成果與投資心得，為本屆賽事畫下圓滿句點。

本次競賽以「建立正確投資理財觀念」為核心理念，期望引導大學生認識資產配置、風險控管與投資紀律的重要性。透過虛擬操作平台，參賽者可在模擬市場中進行真實情境的交易與決策，從實戰中體驗市場變化與投資心理，將財金知識轉化為實務能力，奠定穩健的投資基礎。

統一證券表示，「投資紀律」是進入市場後的關鍵能力，其意涵不僅止於停損與停利，更在於建立一套「大賺小賠」的系統化機制並持續執行。期盼學生能在面對市場波動時，以紀律思維與理性判斷做出穩健的投資策略，同時保持風險意識，關注總體經濟與市場趨勢。至於選股邏輯，則建議掌握「趨勢、成長、動能」三大方向，以提高選出優質標的的勝率。

未來，統一證券將持續深耕校園金融教育，規劃更多元的產學合作與金融素養推廣活動，協助學子在進入職場前強化專業基礎並拓展視野。公司也將持續落實「普惠金融」與「金融知識向下扎根」的精神，透過長期、系統性的教育投入，培育兼具金融素養與實務能力的未來人才，為社會整體金融素養的提升注入持續力量。