統一證10月獲利創新高！EPS高達0.853元 總經理楊凱智曝關鍵
統一證券10月獲利交出優異成績，稅後盈餘13.65億元，創下單月歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）達到0.853元，印證證券業「三年不開張，開張吃三年」特性。
統一證累計前10月稅後盈餘40.32億元，稅後EPS達2.518元，今年能夠達到什麼樣的高峰，值得觀察留意。
統一證券總經理楊凱智指出，10月獲利創新高的關鍵，是自營操作獲利，主要來自股票，以抱牢的AI概念股為主，另外，債券部也有獲利，只是獲利相對沒那麼高。
楊凱智說，AI概念股仍會續抱，至於台股行情，目前只是中途休息，還沒結束。
