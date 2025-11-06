統一證10月獲利創新高！EPS高達0.853元 總經理楊凱智曝關鍵

日 期：2025年11月06日公司名稱：統一證(2855)主 旨：統一證114年10月份損益發言人：安芝立說 明：1.事實發生日:114/11/062.公司名稱:統一綜合證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司自行結算114年10月份合併損益情形:(1)十月份稅前盈餘： 1,413,545 仟元(2)十月份稅後盈餘： 1,365,373 仟元(3)十月份每股稅前盈餘：0.883 元(4)十月份每股稅後盈餘：0.853 元(5)一至十月份累計稅前盈餘：4,465,849 仟元(6)一至十月份累計稅後盈餘：4,032,381 仟元(7)一至十月份累計每股稅前盈餘：2.789 元(8)一至十月份累計每股稅後盈餘：2.518 元6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):以上資訊係本公司初步自行結算結果並未經會計師簽證或核閱。

