統一證2026投資展望！台股劍指3萬4988點 選股點名這些

統一證券今天舉辦2026年台股投資展望會，樂觀預估台股指數高點上看 3萬4988 點，且極可能在第四季達成。至於年度低點可能會落在第三季，主因是該季節容易有獲利了解賣壓，且美國的期中選舉將在第四季登場，第三季可能會有兩黨的政策干擾，所以會有拉回風險，預估下檔支撐在2萬6千點。

選股部分，統一投顧總經理廖婉婷（如下圖，記者李錦奇攝影）指出，隨著AI Server硬體持續進化、AI Factory 興建及各國主權 AI 商機，AI 主幹架構競爭將達白熱化。選股聚焦於台積電延伸的先進製程(2nm)及先進封裝（CoWoS）、ASIC、PCB/CCL、電源、散熱（液冷）、機構件等獲利最強勁次族群。

中小型股機會聚焦於利基型零組件與客製化服務供應商；傳產則聚焦三大塊：消費概念（降息及關稅影響趨緩的成衣製鞋、汽車）、政策相關（國防軍工、水資源、穩配息金融股）及電子紅利受惠股（特化族群）。

廖婉婷以「萬馬奔騰，躍升天際」揭示馬年行情，將隨著Google Gemini 3等多模態 AI巨型模型問世，AI應用大爆發，預計將高效體現「變現力」。在電、金、傳產同步獲利成長加持下，2026年台股企業獲利預期穩健成長15%～20%，樂觀挑戰5兆元大關。

同時，預期外資淨匯入規模上看 200 億美元助推資金行情，加上降息預期與關稅影響下降，傳統消費性族群亦將展現生機。

短線來看，統一投顧董事長黎方國指出，12 月行情還是比較樂觀的，過去經驗顯示，12月基本上是易漲難跌，上漲機率非常地高，加上有集團作帳跟投信法人作帳，且目前看起來，黑色星期五銷售情況也非常地好，美國總體經濟數據也好，12月又有聯準會暫停縮表，且預估會降息1碼，所以資金面也非常地寬鬆，所以對年底行情相對比較正向。

展望2026年，統一投顧首席經濟學家呂政道認為，在「AI 主權紅利」、「川普政策牛肉」與「聯準會降息循環」三大動能強力驅動下，統一投顧樂觀預估2026 年標普 500 指數上看8000點。「AI永動機」結合「國家級資金擔保」，推動美國進入生產力超級週期，加速「科技美元」制度化，強勢吸引全球技術與資本回流。

政策面上，川普政府將全力迎戰「建國 250 周年」與「期中選舉」；資金面在通膨趨緩且降息周期啟動後獲助攻，預期2026年降息4碼；搭配中國刺激與美歐日適度寬鬆挹注下，資金洪流蔓延至全球資本市場。

AI爆發、需求復甦、獲利上修及資金充沛多重支撐下，加上川習會、FIFA 世界盃等事件催化，呂政道認為2026 年可望季季都有利多題材，全面開啟由美國主導的「新黃金時代」。

統一投信協理陳意婷指出，近期備受矚目的美國「創世任務」（Genesis Mission），將結合國家與企業的力量，這項計劃將會使AI競爭進入國與國的直球對決，重塑未來十年的全球投資藍圖。

陳意婷強調，未來主權之爭，將落實在各國財政支出增加、企業資本支出增加及貨幣政策寬鬆，有利股市多頭格局。

針對2026年投資布局，陳意婷提出主權之爭下的四大投資趨勢。在「邊界主權」領域，聚焦無人系統、國防軟體及自主防禦系統；「AI主權」方面，除關注雲端服務業者外，亦看好大型語言模型開發商、資料庫整合平台及AI硬體規格升級企業。

「數位貨幣主權」領域，則看好受惠於美國相關法案支持的穩定幣生態系統參與者，以及金融創新基礎建設業者；「關鍵資源使用權」方面，AI算力需求催生電力革命，核電供應鏈、電力基建與儲能設備及稀土鈾礦等關鍵礦產，將成投資焦點。

回顧2025 年，統一證券喊出台股2萬8000點的市場最高點，準確命中；這回，統一證券看好2026年將挑戰3萬4988點，能否再度準確預測，值得觀察。

