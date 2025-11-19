統一買下家樂福！網曝「採買最後清流」 愛買、美廉社都上榜

許多網友認為，愛買、美廉社、好市多成為日常採買最後清流。（示意圖／資料照）

統一集團收購台灣家樂福歷經兩年多，統一企業、統一超商18日同步重訊公告，台灣家樂福案最終交易價金為301億元，消息曝光後引發熱議。許多網友紛紛指出，近年來越來越多賣場轉手，便宜的賣場越來越少，愛買、美廉社、好市多可能成為民眾採買最後清流。

統一集團兩年多前併購台灣家樂福案，當時給付交易價金約10.02億美元（約合新台幣311.64億元），兩年後依照股份買賣協議條款及台灣家樂福現金及其他協議項目實際增減情況核定的最終交易價金約301億元，則是最後精算結果。

原PO在PTT發文表示，統一企業、統一超商收購家樂福，先前則是全聯收購大潤發後改名大全聯，「以後量販店是去家樂福還是應該去大全聯？愛買是最後清流嗎？反正愛買也沒幾家」。

對此，許多人紛紛回應，「難怪一直裁店」、「統一準備把家樂福都收光了吧，這兩年拼命關店」、「不是早就確定買了嗎？是談價錢吧」；不少網友則分享採買清流，「好市多是不是剩下的浮木了」、「都逛好市多，其他沒啥人」、「美廉超常在清庫存，我就愛這種」、「美廉社、愛買」、「還有美廉社啊，我現在都只去美廉社了」、「愛買是我這兒的清流，不過還是要比價」、「愛買撐住啊」、「當然是轉而支持地方型商場啊」、「台中靠楓康了」、「社區店拼不贏美廉社」、「完了又要被壟斷了，我還是去阿嬤雜貨店」。

