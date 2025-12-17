統一超代子公司更新不動產使用權租約至2033年！金額調整至1.9億

統一超（2912）近日公告，旗下子公司統一精工股份有限公司已調整不動產使用權租約，涉及台北市信義區松高路的統一國際大樓地下三層至地下五層的停車場。

統一超（2912）近日公告，該公司旗下的子公司統一精工已取得位於台北市信義區的某不動產使用權資產，該項資產包括地下三層至地下五層的停車場，租賃面積約6,049.78坪。（資料圖／翻攝自官網）

根據公告，原租約金額為100,168,844元，租期自113年1月1日至117年12月31日。此次調整後，租期延長至122年12月31日，使用權資產金額更新為191,723,931元。

發言人吳玟琪表示，此次租約調整不會對公司的財務業務造成影響。該公告的原始日期為112年12月23日，並符合第20款的報告要求。

