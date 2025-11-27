統一超公告：子公司砸890萬租賃361坪廠房至2028年底

統一超商（2912）今（27）日傍晚5點05分發布重大訊息，代子公司統昶行銷股份有限公司宣布取得桃園市中壢區定寧路15號1樓廠房之不動產使用權資產，交易金額達8,902,651元。該筆交易係向最終母公司統一企業股份有限公司承租，租賃面積約361坪，預定租賃期間為2026年1月1日至2028年12月31日。

統一超商（2912）今（27）日傍晚5點05分發布重大訊息。（圖/統一超商提供）

根據公告內容，統昶行銷董事會於27日通過此項交易案，選定關係人為交易對象的原因為符合公司業務上整體規劃。該不動產前次移轉所有人為經濟部，於1979年4月13日取得土地，當時土地移轉價格每坪約3,600元，建物則為自行建造。

統昶行銷表示，本次交易的具體目的為基於業務上之整體規劃及集團統籌土地管理考量。交易決定方式採依據市場行情議價，價格決定之參考依據同樣為市場行情議價，決策單位為董事會。付款條件方面，租金將依合約規定支付，契約並無特殊限制條款及其他重要約定事項。

此項交易屬於關係人交易，監察人已於27日承認此案。統昶行銷為統一超商旗下子公司，此次取得廠房使用權資產，顯示統一集團持續強化內部資源整合與營運布局。

