統一超前3季合併營收增3.64% 新高

統一超（2912）公布今年前三季合併營收為2,609.5億元，較去年同期成長3.64%，創歷史同期新高紀錄！獲利方面，合併稅前淨利約133.02億元，歸屬於母公司稅後淨利約89.01億元，每股稅後盈餘8.56元、創歷史第二高水位。

統一超指出，前三季的轉投資事業，包括統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一速達（黑貓宅急便）、菲律賓7-ELEVEN等均表現亮眼，有效挹注整體營收、獲利表現。展望第四季，在掌握秋冬體感、節慶體驗及普發萬元、跨年尾牙等生活消費需求下，將積極深耕線上線下服務平台，整體營運持續穩健。

台灣7-ELEVEN深耕超過7,100個服務據點，更積極結合統一企業集團「uniopen會員開心花」、「歡慶DREAM PLAZA開幕」等創新生活體驗，並連續第三年參展亞太永續博覽會，以生活品牌為核心主軸，致力架構生活服務平台，滿足消費需求、及時便利的商品與服務。

另外更「強化數位布局」，聚焦「uniopen會員生活圈」積極推動跨通路、跨品牌線上線下生活服務，帶動全台會員突破1,900萬人；OPENPOINT APP更瞄準時事話題，創意推出點數投籤抽藝人見面會、運動賽事、航空哩程等會員專屬活動，創新點數經濟價值；全台門市善用i預購、i划算、iOPENMall、OPENNOW等多元數位工具接軌數位經濟，積極發展團購、外送、網購服務拓展店外商機，更藉由交貨便、賣貨便串聯海內外逾6萬家網購平台帶來人流經濟，為門市創造多元銷售機會。