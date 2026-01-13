統一超去年營收再創新猷 首度突破3500億

統一超（2912）去年合併營收首度突破3,500億元，成長3.79%，再創新猷！結合集團多元生活品牌，以創新、精業、整合三大經營戰術，深耕會員經濟、開發話題新品與強化數位布局等，營運績效穩健成長。2025年12月合併營業額305.17億元，較去年同期增加4.71%，再創單月同期新高紀錄，轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一資訊、統一百華同步成長，持續挹注整體營收表現。

台灣7-ELEVEN持續擴展門市與智FUN機等多元服務通路，全台服務據點合計已超過8,282家，另藉由逾1,900萬會員的「uniopen會員生活圈」，串聯線上線下多元銷售渠道，響應數位發展部「數位憑證皮夾」政策擴大開放「門市包裹取貨」於全台門市服務使用，推動多元商品與創新服務，帶動業績持續向上。

廣告 廣告

另鮮食持續掌握降溫商機與聯名效益，創造美味與流量市場話題，帶動整體鮮食成長近1成；自有咖啡品牌CITY系列也持續引領超商咖啡市場，推出新品與多元優惠，推升全品項成長逾1成。

展望一月，春禮年貨採辦需求逐漸升溫，台灣7-ELEVEN掌握線上線下整合門市年節禮盒專區、《預購誌》與i預購/i划算平台推出年菜預購、水果禮盒與各式年貨等上千種商品，更集結10大人氣IP推出上百款開運新年福袋；同時針對草莓季波段推出話題新品，因應冬季保暖、新春開運、尾牙旺季、聚會送禮等多元商機，開發話題商品，持續架構超越消費者期待的生活服務平台。