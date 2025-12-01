統一超商好鄰居基金會 推《搶救剩食》成永續日常。

透過跨域共創的《搶救剩食大作戰》教案，包括教案、學習單與簡報檔案，均已正式上架於康軒SDGs地圖網站，歡迎下載。（ 圖片來源／地球解方）

每天的午餐時間，是孩子最日常也最貼近生活的時刻。一份便當、一碗蔬菜、一口吃不完的食物，看似微小的選擇，其實都與地球環境息息相關。然而，對許多孩子而言，永續與惜食往往是抽象而遙遠的概念，讓第一線教師常感到難以觸及與落實。如何讓孩子真正理解食物背後的自然連結，並願意在日常中付諸行動？

為了補足教育現場的缺口，統一超商好鄰居文教基金會攜手地球解方「永續教科書」、環境友善種子（友種）與康軒文教，共同推出全新教案《搶救剩食大作戰》，以孩子最熟悉的「食物」為切入點，把抽象的永續概念化為一堂堂生活化、易理解、好實踐的學習。教案目前已正式上架於永續教科書平台與康軒SDGs地圖網站，並陸續於全台小學課堂中推廣。

統一超商好鄰居文教基金會表示，永續素養應從孩子的生活開始扎根，生活中的每一次選擇——吃什麼、怎麼吃、是否珍惜食物——都是實踐永續的契機。透過支持專業夥伴共創教材，希望讓孩子不只是「聽懂」永續，而是能「做得到」，並將課堂中的學習延伸到家庭、社區，使永續更加貼近每個人的日常。

#讓永續從孩子的日常生活開始發生

促成跨界合作的「地球解方」總召集人楊振甫指出，環境友善種子（友種）在環境教育上有專業經驗，康軒文教則是教材推廣的重要夥伴，加上統一超商、統一超商好鄰居文教基金會在通路、社區與學校的資源，能讓教案更完整，也能觸及更多孩子。

負責進入校園與師生互動的友種執行長王書貞表示，「看到統一超商從生物多樣性與惜食的主題切入時，超級有感，因為從食物來談最直觀，我們所有的食物都跟生物多樣性密切相關。」她認為到超商購買食品時，很容易可以將消費行動、生活與理念連結，知識不再是放在課本裡，而是與生活息息相關。

不僅推出貼合學生生活情境的教案，統一超商好鄰居文教基金會今年更攜手友種深入校園推廣生物多樣性與惜食教育，於北、中、南三地共 11 所國小展開入校行動，負責課程設計的友種成員趙孟萱表示，他們用孩子可以理解的語言去溝通，像是讓孩子們先知道豬肉、蔬菜是如何仰賴生物多樣性，串起與大自然的關係後，再去談食物浪費的議題，就更具有同理心。又以具體量化比喻讓同學們深刻了解剩食的問題，如在課堂上，當大家知道台灣每一年的廚餘量等於一萬座101大樓時，都驚呼了起來……當抽象的議題成為貼近生活的感受，就更容易理解。活動結束後，家長和老師紛紛將教材帶回去延伸使用，讓學習不只停留在學校，而是回到生活中持續發生。

#跨界共創，讓企業與生活案例走進教學現場

透過友種與康軒文教的專業經驗，很快就將課程轉譯為學校老師可使用的教案。過程中更促成雙方互相學習的機會，如友種從過程中理解現場教師的教學瓶頸，可做為未來的設計參考；康軒文教則進一步看見如何用對方的語言去轉譯，讓教學更生活化。

這次康軒文教除了是永續教科書的專業把關者外，更重要的工作是協助將永續議題扣合學校課程，提供教學現場的老師使用，例如國語六上有一個單元是談到品嘗美食，就可以扣合惜食的概念，呼應到地球永續的議題。

康軒文教副總李良娉表示，這些來自企業實際的案例，是目前教科書中比較欠缺的部分，非常適合提供老師運用於課程之中，讓永續議題在教育面向獲得更好的發展。教案目前已經上架於康軒 SDGs 地圖網站，免費開放下載，希望藉由專業教科書出版體系的觸角，加速這套教材在全台小學落地與擴散。

統一超商好鄰居文教基金會也將教案內容進一步延伸，轉化成深受小朋友喜愛的手掌繪本《食物日的魔法旅行》。繪本以擬人化的食材角色和輕鬆有趣的情節，帶著孩子踏上一趟「從產地到餐桌」的魔法旅程，讓原本抽象的惜食概念變成孩子看得見、讀得懂、能感受的冒險故事。

為了讓更多家庭都能參與永續學習，同步推出中、英、越南、印尼四語版本，讓新住民家庭也能以最熟悉的語言陪孩子一起閱讀與學習，真正實現「世代零距離、語言零障礙」的永續教育。手掌繪本可於全台 7-ELEVEN 門市的 ibon 機台列印，或至統一超商好鄰居文教基金會官網下載使用，讓繪本成為家庭中最容易取得、也最能共讀共學的永續素材。

