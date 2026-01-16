統一超商投資9億元 高雄榮總周邊BOT案動土

（中央社記者林巧璉高雄16日電）位於高雄榮總周邊的統一超商「灣市38 BOT案」今天舉行動土典禮，統一超商投資9億元，興建地下二層、地上六層的綜合型建築「悠活生活館」，預計117年完工營運。

統一超商今天舉辦動土典禮，活動由高雄市副市長羅達生、統一超商股份有限公司協理李宗賢等共同見證，此案也是高雄市長陳其邁上任後，首件公有市場用地BOT成功開發案例。

羅達生致詞表示，灣市38 BOT案基地位處高雄榮民總醫院周邊，鄰近高鐵左營站，具備醫療、住宅與交通優勢，市府透過完善招商規劃與投資環境整備，並藉由BOT公私協力模式，引進民間投資能量，加速公共建設推動，成功吸引統一超商投資。

廣告 廣告

羅達生說，此案由市府提供市場用地，再交由民間企業投資興建並經營一段時間後，最後經營權移轉給市府的模式，基地規劃興建複合式現代化購物市場及停車場。期待開發案可為榮總一帶提供完整的社區生活服務、觀光休憩及地區型的商業服務。

統一超商股份有限公司表示，「悠活生活館」是市場空間的轉型，更是區域生活機能與商圈發展的新里程碑。營運後將整合統一集團資源及餐飲品牌，滿足地方民眾日常生活所需，更因應消費所需規劃370席位停車空間，紓解周邊停車需求。

經發局長廖泰翔表示，此案預計提供超過300個在地就業機會，並優先聘用高雄居民。市府將持續推動高雄公有市場用地BOT案，期待藉由民間投資興建公共建設，引進企業經營理念，除提升公共服務品質外，也滿足民眾生活機能需求，帶動高雄整體經濟發展。

經發局表示，「悠活生活館」未來將引進家樂福便利購、統一企業集團品牌及多元餐飲零售服務，並規劃地下二層停車場，滿足在地生活與消費需求，帶動人流、金流與產業鏈發展，促進周邊商業活絡。（編輯：張銘坤）1150116