統一超商清水服務區滿週年 帶動整體商場業績增長逾１成

統一超商經營清水服務區與交通部高速公路局共同獲得財政部辦理的第二十三屆金擘獎「政府團隊」及「民間團隊」雙項「優等」。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

統一超商接手經營清水服務區屆滿一週年，近期與交通部高速公路局共同獲得財政部辦理的第二十三屆金擘獎「政府團隊」及「民間團隊」雙項「優等」；慶週年自一月二日至四日推出滿額贈活動、可兌換刮刮卡與禮券。

清水服務區掀起社群打卡潮的ＴＯＰ三網美景點之一星巴克清水站門市。（記者陳金龍攝）

統一超商自二０二二年起發揮經營通路影響力發展商場經營模式，深入全台各地迄今已經營六十七座商場，服務七大商場類型包含觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓，自去年以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象打造清水服務區，加入泰安、仁德、東山、關廟等國道服務區經營陣容，

在國道三號中繼站打造多元美食、寬敞整潔的休憩空間，同時結合7-ELEVEN清水綻門市多元商品結構及伴手禮需求等帶動業績成長，客單價平均較一般門市高出二至五成，帶動去年商場業績成長逾一成。

統一超商經營佔地超過五千坪清水服務區、共導入五十大專櫃、為全台服務區之最，服務一年至今首度彙整海內外旅客懂買、懂吃、懂拍的旅遊攻略，旅客懂買正港台味伴手禮，暢銷ＴＯＰ五伴手禮品牌分別為小林煎餅、太陽堂、微熱山丘、玉珍齋、東港漁鄉，其中可即食、可贈禮的小林煎餅釣鐘燒單月熱銷二萬盒！

懂吃過路旅客必嚐的ＴＯＰ三在地美食分別為廟東清水排骨酥麵、華饌台灣小吃王塔米糕、六星炸雞；掀起社群打卡潮的ＴＯＰ三網美景點包含室外大器風帆設計的正門口、室內三樓的水族影像牆與「招潮蟹意象」情境設計的星巴克清水站門市，吸引海內外網紅、年輕世代朝聖。