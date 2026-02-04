統一超攻跨境集點開通泰國 全盈+PAY啟用日本支付

（中央社記者何秀玲台北4日電）搶攻跨境旅遊商機，統一超宣布「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」服務，除日本、菲律賓已有合作據點使用，即日起再開通泰國逾1.5萬家7-ELEVEN消費累點；全家便利商店投資的全盈支付則在3日宣布，旗下「全盈+PAY」啟用跨境日本支付服務。

統一超今天透過新聞稿表示，7-ELEVEN自2023年推出「OPENPOINT跨境旅遊集點護照」，陸續開通uniopen會員透過OPENPOINT APP綁定日本PONTA會員帳戶以及菲律賓7-ELEVEN會員卡，服務開通至今已累積近30萬會員使用。

統一超表示，持續關注近年快速成長的國際消費新勢力，包括國際觀光客、外籍移工、新住民、外籍學子等，每年已有逾百萬人次使用7-ELEVEN各項服務，創造「多元旅居商機」，其中又以東南亞需求成長最快速。

統一超指出，看好民眾喜愛到東南亞旅遊，也搶攻全球跨境點數經濟，開通旗下uniopen會員透過OPENPOINT APP綁定泰國ALL member會員帳戶，會員到泰國7-ELEVEN消費可累積點數，並可轉換為OPENPOINT點數，除了搶攻跨境旅遊需求商機，在台移工返鄉也可使用。

至於全家投資的全盈支付表示，台灣電子支付業者近年持續搶進海外旅遊消費市場，跨境支付成為布局國際的重要關鍵，旗下電子支付品牌全盈+PAY攜手日本電子支付PayPay，與金融科技公司TBCASoft的跨境支付平台HIVEX，3日啟用跨境日本行動支付服務。

全盈+PAY指出，PayPay目前為日本市占率高的電子支付品牌，截至2025年12月擁有超過7200萬名用戶，支付據點涵蓋全日本逾上百萬家店鋪，從大型百貨公司、便利超商、藥妝店、餐廳、居酒屋到拉麵店，甚至偏遠地區皆可使用。

全盈+PAY總經理劉美玲指出，現階段台灣跨境支付市場已從單向出境消費，逐步邁向「雙向跨境」與「支付服務深化」；全盈+PAY在日本跨境支付服務上線後，將持續拓展更多日本在地消費場景，包括日本全家便利商店等，整合境內外支付生態圈，打造更完整的跨境支付體驗。（編輯：楊凱翔）1150204