統一超無人店進駐中央大學 AI影像辨識結帳

▲統一超「X-STORE_9」全面改以純影像辨識AI技術為核心，實現拿了就走購物新體驗。

看好無人店商機，統一超（2912）加速布局，第9家無人店X-STORE正式進駐中央大學，未來將持續以每年一店速度設點；統一超表示，第9家店型再進化，有別於之前採商品重量辨識模式，改成透過天花板設置超過140個鏡頭和光學雷達，導入AI影像辨識，消費者只要走到櫃檯即會顯示品項與金額，最快30秒即可完成結帳；另同步亮相的還有全台首座「自動化門市取貨微型倉」，民眾只要在螢幕上輸入手機，並在取得驗證碼後，包裹就會自動送到位於螢幕旁的取物口，平均2到4分鐘就能完成取件流程，實現「拿了就走」購物新體驗。

統一超表示，第9家X-STORE約25坪，販售約6000種商品，透過逾140支功能複合型攝影機以及光學雷達，結合AI影像分析與人型骨架辨識，掌握入店者移動軌跡與商品取放動作，直接拿到櫃檯，機器即會顯示商品和結帳金額，也可以搭配手機自助結帳，實現「拿了就走」的購物體驗，全程無須掃條碼與排隊，最快30秒完成結帳。

另外，此店設置全台首座「自動化門市取貨微型倉」，導入AI與物聯網（IoT）演算法技術，運用工研院開發的微型倉智慧調度系統，倉內儲格採彈性設計，控制系統會依據包裹高度自動調整存放空間，主打小坪數、大容積包裹寄存管理，效益高出3到4倍。

統一超指出，已於北、中、南各地陸續實驗發展，甚至將部分智能科技應用複製於全台各地，如辦公商圈引進手機自助結帳、應用AI銷售預測系統協助門市數位化營運、智FUN機深入購物不便場域等。