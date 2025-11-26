統一超連9年獲TCSA台灣企業永續獎肯定榮獲7項大獎

統一超連續9年獲TCSA台灣企業永續獎肯定榮獲7項大獎，零售業界獲獎之最。

統一超連續9年獲TCSA台灣企業永續獎肯定榮獲7項大獎，零售業界獲獎之最。

「2025台灣企業永續獎(TCSA)」頒獎典禮今(26)日登場，統一超（2912）九度入選、共榮獲7項大獎，一舉囊括「企業永續報告類貿易百貨業-白金獎」、「綜合績效獎-台灣百大永續企業獎」及「永續供應鏈領袖獎」「創新成長領袖獎」「創意溝通領袖獎」、「氣候領袖獎」、「透明誠信領袖獎」等5項永續單項績效獎，今年為第5次榮獲貿易百貨業白金獎，在永續報告類及綜合績效獎皆為取得該業別第一名佳績，亦是零售業獲獎最多的公司之一，展現統一超商在長期實踐SDGs及落實永續發展的成果。

根據TAISE統計，今年TCSA共有743家企業、政府單位與組織報名參賽，累計歷年參與單位達上千家，千家單位合計2024年總營收衝破新台幣38.4兆，為全台規模最大的全方位永續評選體系，分別設立不同獎項，選出該永續領域中的領導者。統一超商今年囊括7項大獎，涵蓋永續創新、永續供應鏈、氣候行動、創意溝通、公司治理等面向。

統一超商積極推動永續供應鏈管理及優化，自2020年擬訂永續藍圖，跨單位成立「減塑、減碳、惜食與永續採購」四大專案小組，2024年起遵循ISO 20400永續採購指引架構，優化供應商管理與導入規範，將永續採購精神納入採購策略和流程的制定。今年亦創超商通路之先攜手森林管理委員會，響應FSC森林週，CITY系列飲品目前全面採用「FSC森林永續認證」的紙杯與杯套，共同呼籲零毀林保育承諾；集結CITY系列咖啡品牌延續「咖啡渣循環再生經濟」，與在地永續企業合作將門市回收的咖啡渣再製成永續商品。

因應氣候變遷，統一超商承諾2050年達成本業營運範疇一與範疇二的淨零排放目標，已完成溫室氣體盤查與取得ISO14064-1認證，並連續三年取得CDP氣候變遷問卷A-領導等級，更將氣候責任納入董事會或風險委員會議程中，制定短中期減碳目標，積極推動環境及能源管理、淨零減碳管理、包裝包材減塑、廢棄物減量、水資源及生物多樣性等多元永續行動。

今年統一超商領先同業設置本土首家「生物多樣性示範超商」，率先於新設店流程中納入「生態敏感度自評」，主動針對既有門市進行生態風險評估與改善。透過門市生態布置如桌貼、窗貼及海報、蜜源植物栽種等作法傳遞保育觀念，守護在地物種， 分別在5月於墾丁國家公園內及11月與茂林國家風景區管理處合作共同打造「紫斑蝶友善門市」，讓7-ELEVEN門市成為旅人的補給站、在地物種的守護點。

統一超商打造全台最便利的綠色社會廚房，持續以「聯名綠色餐飲」、「擴大販售據點」、「優化素蔬食標示」三大策略推健康飲食與綠色消費，自有品牌「天素地蔬」引領超商低碳飲食風潮，累計至2024年底約減少逾9萬公噸碳排放量，相當於約235座大安森林公園一年的碳吸附；2020年首度推出「Simple Fit」生活提案迄今商品數量倍數成長，並攜手千禧之愛健康基金會共同宣導健康飲食習慣。

統一超商藉由多元創意永續議題溝通，透過遍及全台7-ELEVEN門市邀請消費者、供應鏈共同參與綠色消費，打造虛實整合的全民參與平台，全年觸及超過9千萬人次擴大永續影響力。連續三年舉辦亞太永續博覽會，打造展區單一企業規模最大永續生活體驗場域；領先在地零售業首度取得「EARTH HOUR地球一小時」國際官方授權，號召海內外永續夥伴上萬據點響應「世界關燈日」，成為亞洲跨國連鎖超商年度最大規模關燈活動。

統一超商將誠信經營從內部營運拓展到供應鏈與各關係企業，2023 年起率先將環境指標納入高階主管之績效指標，2024年更擴大ESG與高階主管KPI連結·並於董事會下設立法定外「永續發展委員會」、「誠信及風險暨資安管理委員會」，全數功能性委員會由獨立董事擔任，完善落實治理職能，連續6年入選「DJSI 世界指數」，永續行動表現屢獲深獲海內外權威機構肯定。