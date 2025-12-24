統一跨界投入動福蛋 首推高端自有蛋品品牌

▲統一企業跨界投入動福蛋，推出自有品牌元氣御選「動福白蛋」與「非籠飼褐蛋」。（圖╱統一提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣人每年平均使用300顆雞蛋，蛋品早已是每日飲食中不可或缺的重要食材，但近年蛋價波動、食安疑慮等問題層出不窮，為了給予消費者更值得信賴的選擇，統一企業跨界投入動福蛋，搶攻高端蛋品市場，推出自有品牌元氣御選「動福白蛋」與「非籠飼褐蛋」，產品已於全台7-Eleven、家樂福門市開始販售。

農業部與動保團體統計，目前全台動福雞蛋（含豐富籠、平飼與放牧等方式）雖尚未普及，但零售通路非籠飼雞蛋比例已顯著提升，更有大型通路提出未來將全面轉型為只販售非籠飼雞蛋之企業理念，顯現整體雞蛋市場環境對於提升動物福利、雞隻友善生活環境、以及蛋品品質的支持，將成為推動市場轉型的一大力量。

統一企業順應趨勢推出動福蛋，不僅在品質與安全上領先，更在飼養方式與永續責任上展現決心，以元氣御選「動福白蛋」與「非籠飼褐蛋」，實踐不同型態的動物福利飼養，守護母雞的福祉，並期望成為推動台灣動福蛋市場升級的重要力量，陪伴消費者共同實踐更友善的飲食選擇。

統一企業指出，自有品牌「元氣御選」致力打造最值得信賴的好「蛋」，為了維持雞蛋香濃無腥，每一顆雞蛋的來源牧場皆採用天然穀物+草本菁華的統一飼料全素配方飼養，以科學調控營養比例，孕育出醇厚濃郁的鮮味。

品牌不僅要求每顆雞蛋需來自黃金60週的產蛋週齡，且設定雞蛋出廠鮮度需達到HU值（霍氏單位）80以上的頂規，再加上即洗即選與全程冷鏈鎖住鮮度，才能將一顆一顆新鮮挺立的好蛋送到消費者手上。

統一企業表示，為了確保最重要的食品安全，品牌嚴控每一顆蛋的洗選流程，並設立高標準的食安管控機制，每年需歷經沙門氏菌、戴奧辛、藥物殘留等超過260項以上的檢驗把關，並通過CAS、TAP國家雙驗證，以確保雞蛋品質與安全性。此外，在包裝還選用 RPET 蛋盒，秉持環保與品質並重的理念，資源循環利用，積極落實 ESG（環境、社會、治理）責任，為地球永續盡一份心力。

▲「元氣御選」從飼料、飼養、檢驗、洗選、包裝到物流，全程高規格管控。（圖╱統一提供）

「元氣御選」全程高規格管控，以「專業」與「用心」為消費者御選蛋中臻品，帶來更優質的雞蛋選擇及安心的消費體驗。

統一企業強調，始終堅持在食品安全與品質管理上不斷突破，以高度的社會責任，推動蛋品市場朝向友善環境、永續透明的方向前進。

元氣御選系列產品已於全台7-Eleven、家樂福門市上架，為歡慶新品上市，陸續於各通路推出OPENPOiNT贈點及送贈品等優惠活動，讓更多家庭輕鬆選購兼具安全、安心與動物福利理念的優質好蛋。

▲元氣御選系列產品現已於全台7-Eleven、家樂福門市搶先上架。（圖╱統一提供）

