統一集團千禧之愛健康基金會 預防醫學講座逾百場

名醫開講 場場爆滿 2026場次展開報名敬請把握

千禧之愛預防醫學講座現場滿座，廣受民眾熱烈迴響。 （千禧之愛健康基金會提供）

記者戴淑芳／台北報導

一旦有健康問題，不少人會透過網路找答案，殊不知，醫療訊息若缺乏專業把關，當真依循有時可能造成反效果成為危機。因此，統一集團千禧之愛健康基金會特舉辦預防醫學講座，邀名醫開講，場場爆滿，2026場次展開報名請早。

由統一企業與統一超商共同捐助成立的千禧之愛健康基金會，自2011年起開辦「千禧之愛預防醫學講座」，邀請醫學中心與各大醫院教授或知名醫師演講各種慢性病防治，迄今已超過100場，逾百位講師演講超過50項不同的疾病主題。有鑑於癌症仍高居國人十大死因第一位，基金會近年也開始安排外科醫師演講癌症的發生與治療，同樣廣受好評。

為盼能深化預防重於治療的觀念，本講座很早便開始印發書面講義，讓聽眾可邊聽邊筆記，尤獲退休族喜愛。後來也導入全程錄影，民眾可於演講結束後2週即在官網再次觀賞或分享給親朋好友。因佳評如潮，本講座場場爆滿，疫情後更開始改成單場雙講題，民眾2小時內即可一次聆聽2個健康主題，也開始提供精華版電子版講義。以2025年為例，全年即有超過3,000位聽眾參加。

此外，適逢基金會紀念成立20週年，考量預防醫學的最終目標願景就是擁有更長久的健康餘命，2023~2024年也舉辦了北中南三場健康長壽講座，由醫學教授們分享如何應用專長照顧家中父母至長壽。2025年度基金會也再次納「營養」主題，聚焦植物為主飲食理念與健康減重的飲食策略，高雄場則也安排分享如何透過飲食落實防癌觀念，兩場皆座無虛席。

千禧之愛健康基金會表示，2026年的講座目前已排出全年度講題，由於座位有限，歡迎民眾加入官方社群以掌握場次提早報名。另，基金會也把醫師專訪及講座錄影彙整成講題庫，提供致力於員工健康或ESG的企業舉辦健康線上課程，有意者請洽02-87860996或至官網查詢。