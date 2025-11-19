統一集團收購台灣家樂福拍板！最終交易價302億元完成收購

統一集團收購台灣家樂福案最終價格正式拍板定案。統一企業與統一超商18日發布重大訊息公告，經過最終核算程序，確認收購台灣家樂福60%股權的交易價金為9.7億美元，約當新台幣301億元，較原先預估的311.64億元減少約10億元。

根據公告內容，統一集團於2023年6月30日完成收購家福公司，其中統一企業回購49.5%股份，統一超商回購10.5%股份。當時給付的交易價金為10.02億美元，約新台幣311.64億元，較2022年簽約時的290億元增加21億元。

經過後續核算程序，雙方依據股份買賣協議條款，並核算台灣家樂福的現金及其他協議項目實際情況，統一企業與統一超商分別確認最終價金約為8億美元及1.69億美元，合計約9.7億美元，折合新台幣約301億元。

家樂福目前在全台擁有63家量販店及302家超市，每年可為統一集團貢獻約800億元營收。透過此次併購，統一集團具備超商、超市、量販、百貨等全通路零售優勢，成為台灣超商及量販市場第一大、超市第二大的零售集團。

今年9月，家樂福正式加入統一OPENPOINT點數生態圈及uniopen會員系統，消費者累積的點數可在康是美、星巴克等至少14個品牌通路使用，強化了家樂福的營運動能。

此併購案也讓台灣量販市場版圖重新洗牌，正式進入四強鼎立時代。目前市場主要由統一、全聯、愛買三家本土業者，以及美商好市多相互競逐，外商勢力僅剩好市多一家。

統一企業董事長羅智先曾表示，面對外部環境的不確定性，統一集團作為全天候公司，無論晴天或下雨，仍具備平衡與抗壓優勢。統一第三季稅後純益為59.9億元，累計今年前三季稅後純益為166.6億元，每股純益2.93元。

