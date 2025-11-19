統一集團收購台灣家樂福拍板！ 最終交易價302億元

統一集團收購家樂福的最終交易價金正式確定了，核算確定最終交易價金為9.7億美元、約新台幣302.3億元，相比2023年完成交割當時公告價金減少約9.9億台幣。2023年統一併購台灣家樂福之後，更具有全通路的零售優勢，也讓統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。

社區零售雙強競爭！ 專家：統一集團將對決全聯

統一集團併購家樂福2年後，最終交易價金正式確定了！18號統一和統一超分別發出重訊，依契約約定核算確定最終交易價金，統一約8億美元、統一超約1.7億美元。與家福股份有限公司簽署股份買賣契約，股權交易案核算確定最終交易價金合計9.7億美元、約新台幣302.3億元，相比2023年交割時公告的交易價金減少約新台幣9.9億元。

專家分析， 目前台灣最終端的社區零售已形成雙強對決，由統一集團的統一超加上家樂福，去對決全聯加上大全聯，而統一在零售部分是全面性的開花。

家樂福今年連收5間 知情人士：併購不影響運作

但在股權交易案最終交易價金出爐當天，家樂福又有門市熄燈，台中青海店18號宣布將營業至12/22晚間11點。統計今年以來，家樂福已連續關五家門市，但內部人士透露，青海店熄燈原因僅是租約到期，家樂福仍將繼續擴展其他門市。股權轉移後也仍會維持現有運作模式。

統一集團去年才買下雅虎台灣電商事業，接著又出手入股網家，後續是否有其他動作，引發投資人持續關注。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜

