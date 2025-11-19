統一集團收購台灣家樂福 敲定302.3億台幣
台北市 / 綜合報導
市場消息帶您關心，統一企業與統一超商昨(18)日宣布併購家樂福的股權交易，確認交易價金為9.7億美元、相當於302.3億台幣。
統一與統一超在2023年就併購台灣家樂福，買回6成股份並完成交割。當時公告的總交易價金約為10.02億美元。歷經後續的核算程序，並依股份買賣契約正式確認，金額較原先減少3200萬美元。
