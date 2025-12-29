統一集團新市百億物流園區啟用 第1個24小時全溫層智慧物流園區
〔記者楊雅民／台北報導〕統一(1216)集團斥資百億元打造的新市物流園區今天正式啟用，成為統一集團第1個24小時全天候、全溫層營運的智慧物流園區。
統一企業集團已於全台北、中、南等地，陸續規劃百億元等級的複合式大型物流園區，新市物流園區為首座完成興建並正式營運之計畫案。
未來，將陸續啟用第2座台中港物流園區；第3座桃園民豐物流園區預年啟用；第4座、投資金額最高達235億元的桃園航空城物流園區，則預計於2029年正式啟用，持續強化全台物流佈局。
新市物流園區土地為統一企業自有，面積約2.59萬坪，第一期工程已完工，總樓地板面積約達5萬坪，整體投資金額(含土地)高達100億元。
園區主要建物包括地下一層至地上9層之物流中心大樓，以及地下一層至地上6層之物流營運總部大樓。
新市物流園區為統一企業集團首座24小時營運且結合常溫、低温(冷藏、冷凍)等多温層的智慧物流園區，全面導入智慧物流與自動化設備，提升整體物流作業效率與服務品質。
目前進駐園區之集團物流公司與關係企業，包含捷盟行銷(常温物流)、統昶行銷(冷鏈物流)、大智通文化行銷(EC物流)、統一速達(宅配服務)、捷盛運輸(多温層配送)、統一精工(物流車專用加油站)及統流開發(物流園區之開發興建與營運管理)。形成完整的一站式物流服務體系。
除集團物流關係企業外，園區亦對外開放物流業者進駐，憑藉鄰近南部科學園區之地利優勢，具備吸引科技產業與專業物流業者群聚發展的潛力。
日本NX集團在台投資成立之子公司「NX臺灣國際物流」，亦於園區內設立台南NEXT1倉庫，結合其全球物流服務網絡，提供南部地區客戶國際化物流服務。
園區建築由「劉培森建築師事務所」設計，建築外觀以具現代感的大鵬展翅造型屋頂太陽能板支撐架為特色，南、北側各設置一座巨型車塔，可供最大35頓物流車輛行駛。
園區採多樓層碼頭設計，各式物流車輛可直接直接抵達各樓層進行裝卸作業，並建置AS/RS自動倉儲系統、自動導引車(AGV)等多項自動化與智慧化設備。
在園區管理方面，導入塔台式車輛管理系統，透過車輛管理APP即時通知物流車輛進出園區，並結合AI影像辨識系統與電子告示牌系統，有效提升交通調度效率與安全性，確保園區內外交通順暢。
在永續發展方面，園區屋頂太陽能板每年可發電約232萬度,並可取得2,320張再生能源憑證，不僅可折抵企業用電需求，更具體展現企業落實綠能發展、善盡社會責任與環境永續的承諾。
