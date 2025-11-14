統一集團「愛．Sharing」10周年有哪些活動？可以抽萬元購物金、W飯店住宿券

統一（1216）企業集團年度冬季盛事「愛．Sharing」今年邁入第10年，自今（14）日起於Dream Plaza、台北統一時代百貨、高雄夢時代及集團各通路，共同打造專屬台灣冬日的「城市聖誕慶典」。10周年主題選定義大利水都「威尼斯」，將大運河、華麗面具節、多彩島嶼與玻璃工藝化為燈景裝置，成為今年冬天最具話題性的節慶亮點。

為回應消費者十年來的陪伴，統一企業特別推出「10年有愛，10倍分享」活動，於指定通路消費即享OPENPOINT點數10倍贈，還有機會抽中Dream Plaza 20萬購物金與台北W飯店住宿，讓冬季儀式感與獎勵同步到位。

水都美景如何在城市日夜綻放？

今年主題「威尼斯」被統一巧妙轉化成具層次的生活場景，從浪漫運河到香氛花園，從星光派對到貢多拉遊河，每一處燈區都是能拍、能逛、能體驗的冬季沉浸式空間。

在台北統一時代百貨以及Dream Plaza，13米高的主樹「Purple Wish」象徵聖誕祝願，靈感來自嘉年華面具節、聖馬可廣場歌德式柱體與「四季協奏曲」，光影音樂秀每晚整點上演。跨越大步梯即可進入「徜徉威尼斯」、「香氛花園」、「緣定威尼斯」等主題場景，彷彿穿梭於貢多拉、小島與古典建築之間，甚至能在鑽石走廊體驗互動光影、在香氛花園抽卡尋找專屬香氣。

高雄夢時代則打造「威尼斯大運河」與里阿爾托橋，讓城市河岸浪漫場景展開，旅人可登上貢多拉、穿越星光拱門，甚至在《杜蘭朵》主題區化身主角體驗AI變身之旅。

10周年活動有哪些「一定要參加」的亮點？

從點燈、藝文表演到平安夜，統一企業把冬季活動濃縮成具儀式感的城市節日：

・點燈夜（11月14日）：Purple Wish主樹正式亮燈，韋禮安、Ozone輪番獻唱，打造年度最溫暖的聖誕夜。

・周末藝文漫步（11月15日起）：台北Dream Plaza化身「聖馬可廣場」，雜技、音樂與街頭藝術帶出濃濃歐洲節慶氣息。

・平安夜限定（12月24日）：李浩瑋與HowZ以音樂陪伴民眾度過聖誕夜，搭配浪漫雪景展演。

・高雄星光大道（11月及12月周末）：模擬威尼斯影展紅毯，包含沉浸式走秀、限量拍貼與轉盤好禮，打造「巨星體驗」。

活動怎麼玩最划算？消費者必看攻略是什麼？

十周年的「10年有愛，10倍分享」是今年最強回饋。uniopen會員於指定通路消費即可獲得OPENPOINT 10倍送，累積點數速度翻倍。單筆不限金額還能參加百萬抽，最大獎是Dream Plaza 20萬購物金，還有20張台北W飯店奇妙套房住宿券，讓冬季小旅行變成「抽得到、用得爽」的驚喜。

為何「愛．Sharing」能成為台灣冬季代表性節慶？

10年間，統一企業把品牌價值從產品延伸到生活感、節慶感與場景營造。「愛．Sharing」已成為台灣城市中少見、且規模完整的「冬季觀光串連活動」，包含燈區、演出、體驗、商場檔期與通路活動整合共推，每年皆能替城市帶來新的假日人潮與拍照熱點。

今年以「威尼斯」為主題，更讓整體場景從單純的燈節升級到沉浸式旅遊，消費者在城市即可體驗「冬遊義大利」的感受，無論是家庭、情侶或影像創作者，都能找到屬於自己的拍照與故事畫面。

