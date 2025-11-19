統一集團301億元確定併購家樂福！「台中青海店」年底熄燈 這裡要開4000坪新店

統一企業及統一超商昨日都宣布，以301億元收購家樂福。圖／翻攝自家樂福青海店臉書

統一企業集團併購家樂福的最終交易金額拍板定案！統一企業及統一超商昨（18）日都發出公告表示，確定以301億元收購家樂福，「家樂福台中青海店」昨天也宣布，因租約到期，將營業至今年12月22日。

統一企業於2023年6月30日收購台灣家樂福60%股份，統一集團回購49.5%，統一超商則回購10.5%，原估交易總額約10.02億美元（折合台幣 約311.64億元）。依據後續股份買賣協議調整並重新核算後，最終交易金額確定為 301億元，較原先預期少10億元。

廣告 廣告

併購完成後，家樂福每年為統一集團帶來約800億元營收，使其在零售市場的「全通路」布局更加完整，涵蓋超商、超市、量販及百貨等領域，推動台灣零售市場更明顯的本土化。從市占率來看，統一已成為台灣超商、量販第一大、超市第二大的零售集團。

目前家樂福在全台擁有約63家量販店與302家超市，一年營收約800億元，隨著今年9月併入統一OPENPOINT生態圈，會員點數可於康是美、星巴克等超過 14個品牌通路使用，借助集團資源與會員經濟效應，家樂福營運動能持續增強。

家樂福「台中青海店」年底熄燈！台南東區將開4000坪新店

家樂福台中青海店18日公告指出，由於租約到期，將營業至114年12月22日（一）晚間23:00，同時也感謝顧客一直以來對家樂福青海店的支持與愛護，後會員續權益將由周邊其他分店及家樂福線上購物持續提供優質服務。

而台中青海店熄燈後，也成為今年以來家樂福收的第五間店，另外四間為桃園店、嘉義北門店、北投店與竹北店。目前台中尚有9間家樂福分店，包括：大墩店、中清店、沙鹿店、文心店、太平店、西屯店與豐原店。家樂福也表示，未來計畫在「台南東區」開設新店，這是加入統一集團後的第一間店，預估面積約為4000坪。

家樂福青海店將於今年底熄燈。圖／翻攝自家樂福青海店臉書



回到原文

更多鏡報報導

每月都莫名變窮？理財專家揭「10大隱形開銷」讓錢包變薄…很多人都中招了

還記得「蜜雪薇琪」嗎？成員蜜雪47歲美成這樣太驚人 為她破例合體獻唱

中國突封日本旅遊！「這國家」反成最大受益者…日方冷回：過度依賴是一種風險