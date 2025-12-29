統一首座全天候全溫層物流園區開幕！嘗試引進日系NX大廠卡位南科供應鏈...羅智先：不排除擴大開放

台南新市區，兩座白色建築分別高九層與六層，矗立於園區中央。內部停車場停滿一台台運輸車，兩側還各有一座巨型車塔。這裡，是統一集團斥資百億元、歷時超過三年打造的全新物流園區。

「這是統一集團第一個全天候、全時段、全溫層的物流園區，」統一集團董事長羅智先如此形容。

這座面積約2.6萬坪、全天24小時營運的物流園區，具備常溫、冷藏、冷凍等多溫層設備，可服務雲嘉南地區超過一千家7-Eleven、康是美、星巴克等通路據點，每日進出車輛超過千輛，園區總員工數也超過千人。園區內並導入自動倉儲系統、自動導引車（AGV）等智慧物流與自動化設備，以提升整體物流效率與作業品質。

廣告 廣告

新市物流園區集結統一旗下七個物流體系的關係企業，包括負責常溫物流的捷盟行銷、冷鏈物流的統昶行銷、EC物流的大智通文化行銷、宅配服務的統一速達、多溫層配送的捷盛運輸，以及物流車專用加油站的統一精工，並由統流開發負責園區的開發、建設與營運管理。

▲統一董事長羅智先（右3）、統一美麗事業董事長高秀玲（右4）與集團各關係企業高管共同參與台南新市物流園區謝土暨開幕剪綵儀式。記者劉咸昌攝影

旗下7個物流體系集結 降低人力短缺影響

羅智先指出，建造整合型物流園區，源自集團長期面對物流單位分散、需不斷另覓據點的困擾；加上缺工問題日益嚴峻，物流已成為當前最重要的布局之一。將多個物流單位集中於同一園區，最大好處在於人力可相互支援，降低單一部門人力短缺對整體運作的影響。

園區另一大亮點，則是對外合作的嘗試。除集結集團內七大物流體系，日本最大綜合物流業者、同時也是半導體供應鏈物流重要角色的NX集團，其在台投資子公司「NX台灣國際物流」也進駐園區。由於園區距離台南科學園區與台積電南科廠不到三公里，NX台灣國際物流因此成為連結半導體供應鏈的重要節點。

這項合作，也引發外界對統一是否進一步開放物流園區的好奇。對此，羅智先表示不排除擴大對外合作的可能性，並將與NX的合作視為一項實驗，用以測試未來對外開放物流服務可能面臨的挑戰。他也透露，園區興建過程中已觀察到市場對「一體化物流管理」的需求相當殷切，待累積更多管理經驗後，未來不僅服務集團內部單位，也有機會提供專業物流服務。

事實上，統一多年來早已有自營配送中心等物流設施，包括7-Eleven與統一速達等體系，長期支撐各通路的物流運作；不過，這些多屬「自家服務型」配送中心，並非以園區模式整合全集團資源，亦沒有對外開放。

北中南陸續規劃百億元級大型物流園區

在新市園區啟用後，統一集團也加速擴大全台布局。北、中、南各地皆陸續規劃百億元等級的大型物流園區，目前全台已至少有四座物流園區納入規劃。除新市園區外，第二座台中港物流園區預計於2026年啟用；第三座桃園民豐物流園區預計2028年完工；第四座、投資金額高達235億元的桃園航空城物流園區，則預計於2029年正式啟用。

羅智先也透露，觀察到南部物流需求持續升溫，目前已在高雄積極尋找合適基地，評估再設立物流園區的可能性。

▲統一集團第一座全天候、全時段、全溫層的「台南市新市物流園區」，斥資百億、面積高達2.6萬坪。記者劉咸昌攝影





更多今周刊文章

星巴克買一送一「只限今天」！維也納風香醇那堤、濃萃義式厚那堤、太妃核果那堤都有？哪些咖啡享優惠？

天氣／10度以下低溫＋陣雨報到，太陽露臉才1天！0度線接觸台灣，跨年天氣、元旦天氣…10日報先看

市值60億科技大廠爆關廠！股價大逃殺跌停、1.5萬張排隊搶賣...4條產線全停產，會在過年前裁員？