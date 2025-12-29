統一首座物流園區耗資百億元開幕 羅智先：光屋頂設計成大鵬展翅樣就花了4億元

耗資5年、花費百億元，統一首座物流園區開幕，羅智先夫婦與事業群主管共同出席開幕典禮。

距離南科台積電不到一公里的統一企業「新市物流園區」，今（29）日舉行開幕啟動典禮。除了將原有7個物流體系整合外，同時也吸引日本NX臺灣國際物流的進駐。

從台南高鐵驅車約30分鐘時間，就到了統一企業首座位於新市物流園區，環顧四周鄰居都是科技廠商，包括台積電、群創等。十點不到，只見統一企業董事長羅智先與夫人、統一美麗事業董事長高秀玲先與會嘉賓寒暄。

羅智先表示，新市物流園區服務自家公司，以及周邊科技業者，不排除將此也納入事業一環。

不管是上台致詞或者下台階，只見夫婦兩人皆牽著手而行，媒體拍照時可明顯地感受到兩位的喜悅。「這個園區花了5年興建，其中4年處於疫情時期，工程和人員都平安，可以說是不容易的事情。而且是首個提供全天候、全溫層和全時段的物流園區。目的在於整合集團子公司人事物資源，解決人力緊張問題，且能服務社會大眾。」羅智先感性地說。

有意思的是，他還特別為開幕對聯提了藏頭詩：「流通四海與百業，統業宏開展萬里」，他的兩句話驗證其過去曾言：「物流就是零售通路的血管。」但他也不諱言，「是機會也是挑戰，兩者並重。」雖然這麼說，但除了請來著名的劉培森建築師操刀外，他表示，為了美觀，不讓物流園區大樓屋頂看似積木，希望有大鵬展翅意涵，「這對翅膀的設計就花了4億元，」他笑說。

目前統一企業共規劃4座複合式大型物流園區。包括已經開幕的新市、2026年起台中港物流園區、2028年桃園民豐物流園區、2029年投資高達235億元的桃園航空城物流園區，將陸續啟用。

為拼最後一哩路與資源整合，另一零售巨擘全聯布局也不遑多讓。全聯表示，目前已經打造4座大型專屬物流系統，分別設立於新北瑞芳、桃園觀音、台中梧棲及高雄岡山。

