統一11月營收年減1.12% 金雞母統一超創同期新高
（中央社記者何秀玲台北10日電）統一企業11月營收為新台幣511.6億元，年減1.12%，創同期次高；統一企業向中央社記者表示，主要因統一中控競爭加劇，且統一實營收年減15.33%，導致11月整體營收微幅衰退，不過食品本業成長，轉投資金雞母統一超則創同期新高。
統一今年前11個月累計營收為6205.5億元，年增2.37%，創同期新高。
其中，統一超今天透過新聞稿表示，11月營收為293.62億元，年增3.48%，創歷年同期新高，轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、康是美、統一資訊、二十一世紀、統一百華（統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA）等也同步成長，持續挹注整體營收表現。
台灣7-ELEVEN超商本業方面，統一超指出，持續擴展門市與智FUN機等通路，全台據點合計已超過8200家，因應11月7-ELEVEN DAY購物節、雙11購物節、黑五購物節、政府普發萬元、立冬降溫等重大節令與活動，藉由會員生活圈串聯線上線下多元銷售通路，帶動業績持續向上。
台灣7-ELEVEN因應氣溫驟降搶攻「冒煙商機」，以「名鍋盛典」主題推出各式話題鍋物，帶動併買生鮮蔬菜週邊配料與食調類商品銷售成長；也擴大現煮咖啡、現調茶飲服務，帶動CITY系列飲品業績成長近1成。
另外，統一超表示，迎戰電商雙11加乘普發萬元效應，雙電商平台「i預購」與「iOPEN Mall」串聯i划算為全台店長社群團購助力，整體流量與業績皆大幅提升。
統一超今年前11個月累計營收為3202.17億元，年增3.7%，創歷年同期新高。展望12月，統一超表示，台灣7-ELEVEN因應冬季保暖、耶誕節、歲末跨年、電商購物節等多元商機，持續聚焦鮮食、咖啡、茶飲、全店精品開發話題新品外；也將強化自營電商，擴大安心取與國際交貨便支援海內外電商寄取件服務，結合會員生活圈及深化會員服務優勢，全力衝刺營運。（編輯：楊凱翔）1141210
