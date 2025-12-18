絲瓜變黑能吃嗎？2招料理祕訣 絲瓜翠綠不發黑

夏天餐桌上少不了絲瓜料理，但絲瓜很容易變黑，影響整道菜的賣相，該怎麼辦呢？其實只要掌握2步驟，就能保留絲瓜的翠綠色澤。

古人洗澡的大智慧

諺語中「種匏仔生菜瓜」的主角，就是原產於印度的葫蘆科植物「絲瓜」，俗稱「菜瓜」（tshài-kue），也是古早菜瓜布的原物料，每年5～8月正是絲瓜的產季。

看過了這麼多的古裝劇，你知道古人洗澡怎麼去角質的嗎？當時只有皇親國戚或是沒事蒙眼追蝴蝶的員外老爺，才用得起布匹來擦澡。一般的平民只有兩大神器，一個就是菜瓜布，一個是玉米梗。

廣告 廣告

因為菜瓜的纖維立體結構，能夠讓空氣流通乾燥，比起其他淸潔用品，更不易發霉孳生細菌，所以比玉米梗心更受喜愛。下次買到太老的絲瓜，別急著傷心，乾脆曬乾拿來擦澡吧！

看更多：絲瓜豆腐鰻魚煲／高纖富鉀又護心 還能降膽固醇、穩血壓

阿媽級的保養品 絲瓜水

絲瓜曬乾是菜瓜布，絲瓜本身也是美容界的老前輩，含有抗皮膚老化的維他命B群、美白的維他命C，能夠淡斑又護膚。

早期菜市場都會有農家自己裝絲瓜水來賣，是阿媽時代的最佳保養品，大概跟當兵掃廁所必備的明星花露水同樣夯，隨著時代的變遷，漸漸的絲瓜水也在凋零，十多年前也成了絕響。

絲瓜瞬間黑化怎麼破？

美味的絲瓜最惱人的就是容易變黑，即使煮起來再怎麼絲滑甜口，偏黑的果肉看起來賣相就是差一截！還好變黑通常都是氧化反應，煮之前就可以預防，先把前置作業都準備好，最後要炒菜前，再把絲瓜削皮切片下鍋。

煮的過程中用大量的油脂包覆，就可以有效阻隔氧化反應，先別說什麼健康問題，盤子被舔個精光才是硬道理！

看更多：全聯絲瓜「即期品」該入手？絲瓜挑選保存方法曝 1招可放2個月

絲瓜挑選原則

整體不要有腰身，直筒腰最好。 表面要有點粗糙感。 蒂頭要粗，能多粗挑多粗。 屁股要有花萼感，越像花越嫩。 重量越重越好，拿起來輕輕的表示已經結籽了。

看更多：牛奶、菠菜都輸了！常見「便當菜」竟補鈣王

▲絲瓜帶有花萼越新鮮。

◎ 本文摘自／《菜市場的一年：100種少婦好吃驚的蔬菜採買攻略》廖炯程 著

◎ 圖片來源／晴好出版．達志影像/shutterstock提供

更多健康2.0報導

「喪屍煙彈」毒害滲透力強大 家人可以怎麼做？心理師：把握3大行動方案

請假新制元旦上路！最高罰100萬 這幾種假別不能扣全勤 勞工必看

面試陷阱！企業徵才竟是為了打探敵情 人資專家教你避雷求職不踩坑



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章