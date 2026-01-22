一綁就被盜！LINE示警新詐騙 Apple、Google帳號只能綁自己的

【記者趙筱文／台北報導】近期有新的LINE帳號盜用手法浮上檯面，LINE官方對外公布安全提醒，呼籲用戶務必提高警覺，尤其不要因為「免費好康」而誤把自己的帳號交到他人手中。

LINE表示，近期接獲多起用戶回報帳號遭盜案例，經查發現，詐騙集團會以「遊戲虛寶」、「限時福利」等誘因，要求用戶將LINE帳號「綁定指定的Apple或Google帳號」。部分受害者甚至被進一步要求提供LINE簡訊認證碼，或回傳LINE設定畫面作為「確認步驟」，一旦照做，帳號幾乎等同直接被轉移，原用戶隨即失去控制權。

官方也特別澄清，LINE帳號綁定Apple或Google帳號本身並非壞事，正確綁定「自己的帳號」，在遇到帳號異常或被盜時，反而有助於找回原帳號，包含好友名單與聊天備份。但關鍵就是綁定的帳號必須是本人持有，絕不能是朋友、陌生人，或網友提供的帳號，否則等於把帳號主控權拱手讓人。

LINE 也再次整理「避免帳號被盜」三大重點：

▪️免費好康要提高警覺：要求你設定帳號、綁定帳號的「福利」，高機率有問題

▪️LINE 簡訊認證碼只會在自己換機時使用：任何向你索取認證碼的行為，都是詐騙

▪️帳號可綁定 Apple／Google，但只能綁自己的：綁定他人帳號，等同主動送出帳號控制權

官方也提醒，用戶平時可定期檢LINE的帳號設定與綁定狀態，避免在社群、私訊或不明網站中透露任何驗證資訊。

