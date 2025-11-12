綁架案扯出毒品案 紐約警在南布碌崙繳獲644磅大麻

一名駕車男子在布碌崙(布魯克林)戴克高地遭三名劫匪截停，劫匪不僅搶走了受害者的錢包和手機，還劫持了受害者。事發車輛後來在不遠處撞毀，警方當場逮捕了兩名劫匪，並找到了逃離現場的受害者。市警68分局警員在對此案進行調查時發現，一處民宅的地下室藏有大量大麻，86分局警員與市財政局警長(NYC Sheriff)辦公室合作，一共在這個「藏匿毒品窩點」查繳了644磅大麻和大麻製品。

警方稱，8日(周六)凌晨不到1時，一名37歲男子駕駛一輛2014款豐田Sienna箱型車，在11大道交貝瑞吉大道(Bay Ridge Parkway)路口遭三名劫匪截停。劫匪將受害者拉出車外，毆打其面部，還搶走了受害者的錢包和手機。不僅如此，三名劫匪還逼迫受害者坐進豐田Sienna箱型車，然後開車逃離現場。

三名劫匪開車劫持受害者，當他們行駛到84街交Dyker Place附近時，汽車衝出圍欄，撞毀在路邊。警方聞訊趕到現場後，在現場發現了兩名劫車者，並以涉嫌綁架將其逮捕，另一名劫車者逃離現場，警方還在附近找到了受輕傷的受害者。

68分局警員在對這起搶劫綁架案進行調查時，被引至一棟民宅的地下室。因為懷疑那裡藏有大量毒品，警員馬上聯繫了市財政局警長辦公室。

警方稱，在取得搜索令後，68分局警員和市財政局警長辦公室聯合特遣隊合作，在這棟民宅內繳獲了至少500磅大麻花和超過100磅大麻製品，警方還以非法持有大麻罪，當場逮捕了另一人。警方接著又在一輛據信與該綁架案有關的車輛內查獲了150磅大麻。

此案目前已移交布碌崙檢察官辦公室進行調查。

