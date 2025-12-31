綁架社福 賴再喊話速審預算

賴清德總統昨說，新的一年要強國防、拚經濟，持續推動重大政策。（黃世麒攝）

用社福綁架總預算？今天是2026年元旦，賴清德總統昨日預告，展望新的一年，不僅要強國防、拚經濟，持續推動重大政策，並將透過加薪、減稅與社會福利的全面布局，讓國家發展更均衡完善；不過，他也喊話在野黨盡速完成115年度中央政府總預算審查，才能讓這些福國利民政策盡快上路。

總統府前廣場今日將舉行元旦升旗典禮，賴清德總統預計上午8點半在總統府大禮堂發表新年談話並接受媒體提問。他昨天提前透過臉書，貼出2026年即將上路的新制與福利，包括育嬰留職停薪更彈性、婚育宅加碼租金補貼、薪水再提升等多項措施。

賴也預告新的一年，政府不僅要強國防、拚經濟，也將持續推動「長照3.0」、「AI新十大建設」等重大政策，並透過加薪、減稅與社會福利的全面布局，讓國家發展更加均衡、完善，他在臉書發文中特別提到「我要感謝卓榮泰院長及行政團隊的用心規畫」，表態力挺行政院長卓榮泰。

由於國民黨、民眾黨立院黨團不滿行政院未依立院三讀通過的修法，編列軍人加薪及提高警消退休所得代替率，導致115年度中央政府總預算仍未付委審查；為此，賴清德喊話在野黨，目前立法院仍未通過115年度中央政府總預算，「我們也期待立法院能盡速完成審查，讓這些福國利民的政策得以順利推動、盡快上路」。

他強調，回顧過去一年，台灣面對諸多挑戰，但我們始終團結一致、勇往向前；展望新的一年，我們也將持續努力，攜手打造更加公義、和諧、永續的社會。

此外，民進黨昨日召開中執會，身兼黨主席的賴清德也在致詞時表示，2025年的最後一天，他要祝福全體國人新年快樂，期盼即將到來的2026年，台灣風調雨順、國泰民安，生活在這塊土地上的每個人，都能安居樂業。

而卓榮泰則表示，新的一年即將到來，行政院推動的有感新制也將上路，但是立法院至今仍未通過115年度中央政府總預算，部分新制將無法執行。他期盼新的一年，人民可以看見行政立法的合作，創造一個人民被照顧、國家利益優先、充滿希望的新政局，祝福台灣越愈來愈好。