綁架馬杜洛樹立危險先例！安倍防衛大臣示警：陸若犯台「美恐難獲國際支持」

前日本防衛大臣小野寺五典。（圖／達志／美聯社）

日本首相高市早苗4日刻意避免直接批評美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉（Venezuela）發動的非法軍事入侵，以及針對委國總統的綁架行動。對此，曾在前首相安倍晉三任內擔任防衛大臣的小野寺五典等日本高層官員擔憂，此舉可能為中國等國「樹立危險先例。」

據歷史最悠久的日本英文報紙《日本時報》報導，高市在其他7大工業國集團（G7）領袖陸續表態後數小時，於社群平台X發文稱，「日本一貫尊重自由、民主與法治等基本價值與原則。」

她補充：「針對委內瑞拉的情勢，日本政府在我的指示下，正將確保日本國民的安全置於首要優先，同時與相關國家保持密切協調。」高市並未在發言中直接提及川普本人，也未點名美國這個日本最重要的安全盟友所發動的非法軍事入侵行動。

高市的說法呼應了日本外務省新聞發言人北村俊博稍早的聲明。北村同樣強調，東京始終「尊重國際法原則」。

據報導，美國三角洲部隊（Delta Force）在川普的命令下，於3日展開軍事入侵行動，並在位於委國首都加拉加斯（Caracas）的總統府綁架了總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。這名領導人最終被送往紐約的監獄羈押。川普隨後表示，委內瑞拉實際上被置於美國的控制之下。

批評者指出，這項行動構成對國際法的嚴重侵犯；部分專家則認為，白宮宣稱此舉是「精準的執法行動」以及「美國長期接管該國的前奏」，反而使相關法律問題變得更加複雜。

包括前日本防衛大臣小野寺五典在內的部分日本高層官員擔憂，此舉可能為中國等國「樹立危險先例。」現任自民黨安全保障調查會會長的小野寺在X上發文寫道：「美國政府入侵委內瑞拉，本身就構成『以武力改變現狀』，這與用來譴責中國與俄羅斯的說法相互矛盾。」

他進一步指出：「倘若中國試圖以武力改變台海現狀，即使美國強烈反對，川普政府也將難以凝聚國際輿論支持。這引發了東亞地區可能進一步走向不穩定的憂慮。」

中國則譴責美國的軍事入侵是「明顯違反國際法、國際關係基本準則，以及《聯合國憲章》（U.N. Charter）宗旨與原則的行為。」

依據國際法規定，除非獲得聯合國安全理事會授權，或基於自我防衛等極為有限的例外情況，否則禁止在國際關係中使用武力。

中國外交部1名發言人在聲明中表示：「中方呼籲美方確保委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子的人身安全，立即將其釋放，停止顛覆委內瑞拉政府，並透過對話與談判解決問題。」

