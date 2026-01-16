綁死在台北或跨縣市輔選？ 戴錫欽：蔣萬安「外溢效果」強大

國民黨北市黨部主委戴錫欽說，台北市長蔣萬安作為首都市長能見度極高，具備拉抬其他縣市選情的能力，認為蔣萬安最終在年底的選舉黃金周，是否會被綁死在台北市或有餘力到外縣市輔選，其「外溢效果」除了被視為2028年大選的前哨觀察指標，也是觀察黨內明日之星的重要指標。（邱芊攝）

年底即將迎來九合一選舉，國民黨北市黨部主委戴錫欽說，蔣萬安作為首都市長能見度極高，具備拉抬其他縣市選情的能力，認為蔣萬安最終在年底的選舉黃金周，是否會被綁死在台北市或有餘力到外縣市輔選，其「外溢效果」除了被視為2028年大選的前哨觀察指標，也是觀察黨內明日之星的重要指標。

戴錫欽表示，希望蔣萬安未來在藍白的合作架構下，在議會讓國民黨席次極大化，並跟白營有理念合作，確保未來4年能讓市政順利推行。

戴錫欽說，蔣萬安作為首都市長能見度極高，其表現不僅影響台北市的議員與里長選舉，更具備跨出台北、拉抬其他縣市，如南台灣或有選情危機的地區的縣市長與議員選情的潛力，其「外溢效果」強大，盼蔣萬安利用影響力說服更多中間選民。

他認為，蔣萬安最終在年底的選舉黃金周，是否會被「綁死在台北市」或有餘力到外縣市輔選，其外溢程度、影響力不僅是觀察藍綠間的競爭、2028年大選的前哨觀察指標，也是觀察黨內「明日之星」的重要依據。

