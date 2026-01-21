「綁約15年、千萬違約金」公費醫學生新草案醫團反彈！醫事司回應了

記者簡浩正／台北報導

為解決偏鄉人力，衛福部推動公費醫學生政策近期提出草案，預計將部分科別的綁約期由10年延長至15年，違約金額更從原本600萬變1000萬元；醫師工會指責衛福部用更嚴厲的懲罰，但擋不了只想拿畢業證書後就賠錢了事者。醫事司證實，今年將推動第三期公費醫學生計畫，並首度區分為「政策任務科」、「人材羅致困難科」二組招募人力，前者主要配合國家特定醫療政策來培養醫師，以確保人才的穩定性及持續性；後者則是確保內、外、婦、兒、急等五大缺醫科人力。強調公費醫學生都會等到完成專科訓練之後再選擇出路外，未來會有專家考核制度、滾動式調整，提供公費醫學生選擇權。

北市醫師職業工會與公費醫師協會今（21）日共同發表聲明，近期衛福部在未經團體共識的情況下，直接將公費醫學生政策再延長5年，預計再招募750名，此舉已引起廣泛批評；然而在爭議聲中，衛福部再提草案，預計將部分科別的綁約期由10年延長至15年，違約金額則由訓練費用的4倍提高為6倍，等於是用更嚴厲的懲罰，逼使公費醫師償還更久的債。

聲明表示，在本次衛福部草擬的版本中，違約金額由原先的600萬直接暴增為1000萬元，此外所有的公費醫學生都至少要有10年的義務服務期，若選擇「重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科」，則必須綁約達15年。工會評價此政策許多都是屬於次專科，絕大數的醫師經歷漫長的住院醫師訓練後才確立興趣，而今天卻可能因應政策需求，提早被指定走上窄路，過程中缺乏可以轉換跑道的彈性。此外，如果沒有考過國考，還要被追回4倍訓練費用，幾乎等同高中畢業就要確定自己可以考過醫師國考，完全不顧及入學後可能的不適應，堪稱前所未聞的制度。

醫事司簡任技正卓琍萍今日受訪證實，今年將推動第三期公費醫學生計畫（115年至119年），按照衛福部目前規畫草案，今年首度區分為二組招募人力：「政策任務科」主要為配合國家特定醫療政策來培養醫師，以確保人才的穩定性及持續性；「人材羅致困難科」，如內、外、婦、兒、急等五大科別缺醫師的人力。

卓琍萍說，其中「政策任務科」的綁約年限將由10年拉長至15年，初步指定包括：重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科等，比較需要政策任務補強的科別，且與過往不同的是，「服務地點不再像過去一樣，只限於偏鄉，而是由衛福部指定服務機構跟地點，依需求去分配」，畢竟有些都會區也缺乏相關人力。另，「人材羅致困難科」綁約年限則維持10年。

對於未來公費醫學生的違約金將大幅提高，由原先的新台幣600萬元一舉提高至1000萬元。卓琍萍強調，目前衛福部提出的只是草案，預計2月9日會召開督導小組會議，找專家學者做正式討論，並會對外蒐集各界意見，希望7月底前定案公告，以符合今年的招生人學時程。

對於醫師工會與公費醫師協會質疑新制根本是魔改，卓琍萍回應，「衛福部提高違約金不是為了處罰，只是反映培訓的成本」，並強調二期公費醫學生迄今沒有任何一個人解約。另外，公費醫學生都會等到完成專科訓練之後再選擇出路，絕對不是一開始就逼學生選科。

