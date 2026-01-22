綁15年還要賠1000萬！公費醫違約罰則加重 工會怒批「魔改」

針對衛福部推動的第三期公費醫學生計畫，醫師工會理事長及公費醫師協會等團體痛批根本是「魔改」，等於用更嚴厲的懲罰逼使公費醫師償還更久的債。公費醫師協會理事長陳品銓表示，賠款金額大幅增加等於是把棍子拿出來，卻沒有胡蘿蔔，只會阻擋真正想要服務的人，擋不了只想拿畢業證書就賠錢離開的人。

衛福部今年將推動第三期公費醫學生計畫，預計五年招收七百五十人，綁約期最長從十年延長至十五年，違約金額從原本六百萬元變成一千萬元。 （示意圖／Pixabay）

衛福部今年將推動第三期公費醫學生計畫，預計五年招收七百五十人，首度設立「政策任務科」，增收重症醫學科、小兒外科等科別，綁約期最長從十年延長至十五年，違約金額從原本六百萬元變成一千萬元。

醫事司簡任技正卓琍萍說明，第三期計畫執行期間自一一五年至一一九年，每年招收一百五十名公費生。今年分兩組招募，一是「政策任務科」，為配合國家特定醫療政策，以確保人才的穩定及持續性；二是「人才羅致困難科」，包括內、外、婦、兒、急等五大科。

「政策任務科」的綁約年限將由十年拉長至十五年，初步指定包括重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科等特別需要補強的科別。服務地點不再只限偏鄉，而是由衛福部指定服務機構跟地點。

石崇良表示，學士後人數明顯增加這是事實，但考量人口結構改變，例如小兒外科需求下降，但國家不能沒有小兒外科。（圖／中天新聞）

教育部去年不同意清華、中興、中山等三校的學士後醫學系從公費生改為自費一般生，引發外界關注新制是否是為三校存廢解套。衛福部長石崇良強調，第三期公費醫學生的七百五十名總數沒有增加，只是在入學名額分配上做調整。

石崇良表示，學士後人數明顯增加這是事實，但考量人口結構改變，例如小兒外科需求下降，但國家不能沒有小兒外科，司法精神科等冷門科不具市場吸引力，但有國家政策的需求。

