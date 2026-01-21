綁15年 公費醫違約賠千萬 挨批魔改

為解決偏鄉醫療人力，衛福部今年將推動第三期公費醫學生，預計5年招收750人，首度設立「政策任務科」，增收重症醫學科、小兒外科等，綁約期最長從10年延長至15年，違約金額從原本600萬變1000萬元，醫師工會指責衛福部用更嚴厲的懲罰，逼使公費醫師償還更久的債，只會阻擋真正有心想貢獻的人。

醫事司簡任技正卓琍萍說明，第三期計畫執行期間自115年至119年，每年招收150名公費生，今年分2組招募，一是「政策任務科」，為配合國家特定醫療政策，以確保人才的穩定及持續性。二是「人才羅致困難科」，包括內、外、婦、兒、急等五大科。

「政策任務科」的綁約年限將由10年拉長至15年，初步指定包括：重症醫學科、臨床病理科、小兒外科、兒童青少年精神醫學科、司法精神科等，特別需要補強的科別，服務地點不再只限偏鄉，而是由衛福部指定服務機構跟地點。由於教育部去年不同意清華、中興、中山等三校的學士後醫學系從公費生改為自費一般生，引發外界關注新制是否是為三校存廢解套。衛福部長石崇良強調，第三期公費醫學生的750名總數沒有增加，只是在入學名額分配上做調整，學士後人數明顯增加這是事實，但考量人口結構改變，例如小兒外科需求下降，但國家不能沒有小兒外科，司法精神科等冷門科，不具市場吸引力，但有國家政策的需求。

醫師工會理事長及公費醫師協會等團體痛批新制根本是魔改，等於是用更嚴厲的懲罰，逼使公費醫師償還更久的債。公費醫師協會理事長陳品銓說，賠款金額大幅增加，等於是把棍子拿出來了，卻沒有胡蘿蔔，只會阻擋真正想要服務的人，擋不了只想拿畢業證書就賠錢離開的人。