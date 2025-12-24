綉溪安平飯店實踐減碳永續 沉浸式體驗重塑臺南文化旅宿新樣貌

▲一泊四食專案讓旅客在飯店內就能享受豐富而從容的渡假體驗。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】臺南綉溪安平飯店坐落於安平區古堡街，緊鄰安平古堡、樹屋與老街等重要文化地標，步行即可深入探索府城最具歷史厚度的街區。飯店以「擁抱古蹟、與在地對話」為核心精神，將住宿空間轉化為一處能夠感受時間流動、文化層次與生活節奏的渡假場域，自開幕以來即以獨特的文化轉譯與靜謐氛圍，吸引重視質感與深度體驗的旅人。

▲綉溪安平的每一間房型皆對應著一段安平的人文故事。（記者蘇彩娥攝）

綉溪安平自2024年開幕後，持續以「與環境共好」為經營理念，積極回應永續議題，並於今年取得「銀級環保標章旅館認證」，展現在節能減碳、環境管理與永續營運上的具體成果。迎向2026年，飯店進一步將永續概念融入住房設計與旅遊行程之中，推出以減碳為核心的全新住房專案，鼓勵旅人以低耗能、低干擾的方式親近城市與文化，讓旅行不只是移動，而是一種溫和而有意識的生活實踐。

廣告 廣告

▲館內「沉浸式互動空間」為全台首創飯店設施，360° 環繞投影深受旅客喜愛。（記者蘇彩娥攝）

全館僅規劃42間客房，卻擁有42種不同設計，每一間房型皆對應一段安平的人文故事。房內配置Home Bar手沖器具，邀請旅人在一杯咖啡或一盞好茶的留白時刻中，放慢步調，體會永續所強調的「選擇」與「適度」。空間設計萃取安平的歷史記憶、地貌景觀與漁港生活，透過時間軸概念，串聯過去、現在與未來，讓旅人彷彿行走在一條立體的文化長廊之中。

▲旅客入住時先在咖啡廳享用下午茶，晚上咖啡廳即成為放鬆心情的夜間酒吧。（記者蘇彩娥攝）

2026年推出的三款住房專案，分別對應不同旅遊節奏與需求。「𨑨迌 南」一泊二食專案保留行程彈性，適合以步行方式漫遊安平巷弄，降低交通移動所帶來的碳足跡；「鯤鯓 韶」一泊四食專案則以完整餐飲規劃，減少外出需求，讓旅人在飯店內即可享受豐富而從容的度假時光；「瀲灧 霞」一泊四食包船專案則採不併團包船形式，於靜謐港灣中航行，減少干擾，也讓相聚的時光更加純粹。三款專案在降低耗能與環境干擾的同時，依然保有高品質與細緻層次，重新定義綠色旅遊的可能樣貌。

▲綉溪安平外觀以暖赭紅磚砌結合清水模，古今交融勾勒出安平街景新風貌。（記者蘇彩娥攝）

隨著即將迎來開幕兩週年，綉溪安平同步推出「Stay Blessed」回饋活動，即日起至明年1月31日，凡入住旅客皆可參加抽籤兌獎，並有機會獲得住宿券。獎品集結多款與臺南在地品牌合作的聯名選品，包括復刻版便當袋、三方聯名香氛噴霧禮盒、皮革工藝週邊，以及老字號「甲子園茶行」的人氣茶酥與茶糖禮盒，另有全新設計的品牌週邊首度亮相，籤籤有獎，為每一次入住留下祝福與記憶。

餐飲方面，綉溪安平同步發表2026年全新晚餐菜單，以台味創新、粵式工法與蔬食四序，構築新一年度的味覺篇章。「府城映象」將安平蝦捲、大腸包小腸、蚵仔煎、棺材板等庶民小吃轉譯為當代料理語彙，在熟悉滋味中注入新意；「粵饌旬味」講究火候與清鮮，透過慢煲湯品與層次分明的主菜，展現粵菜的細膩底蘊；「素悉四序」則以蔬食回應四季遞嬗，勾勒食材最純粹的輪廓。三款晚餐僅於一泊四食及包船專案中限定呈現，另備有兒童餐，滿足親子旅客需求。

館內最受矚目的設施之一，為全台首創設置於飯店內的沉浸式互動空間。佔地約80坪，採360度環繞投影，從極地、生態、海洋到繁花躍動，呈現超過20種光影主題場景，館內「沉浸式互動空間」為全台首創飯店設施，透過 360° 環繞投影呈現逾 20 種光影場景，在節奏與明暗交錯之間，帶來深層而安靜感官體驗。每日提供上午09:30～11:00、晚上19:30～21:00二個場次，為房客專屬體驗，深受旅客喜愛。

綉溪安平以飯店之姿，承載家的溫度與城市的記憶，細膩拆解臺南的人文風貌，重新詮釋在地文化與情感。以「休息」為念，獻上屬於府城的溫柔款待，為探索安平的旅人，留下一處安心、舒適且值得反覆回味的休憩之所。