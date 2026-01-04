綉溪安平飯店3住房專案 抽好禮

「府城映象」菜單解構安平蝦捲、大腸包小腸、黑白切、蚵仔煎及棺材板等庶民美食，將經典小吃轉化為精緻餐飲。(台南綉溪安平飯店提供)

記者王勗∕台南報導

座落於安平古堡街的台南綉溪安平飯店緊鄰古蹟，是許多觀光民眾首選下榻處所，綉溪安平亦積極投入永續行動與環境、古蹟共融。因應開幕兩週年，綉溪安平也推出三款住房專案並結合府城特色美食，另還祭出好禮回饋入住旅客，祝福每位造訪台南的旅客。

綉溪安平表示，三款專案分別對應不同旅遊節奏，一泊二食專案保留行程彈性，適合步行探索安平週邊；一泊四食則提供完整餐飲配置，降低外出交通需求，並於一泊四食基礎上再加入包船服務專案，讓旅客能在專屬包船形式，減少干擾享受完整港灣風景與相聚時光。

與此同時綉溪安平也推出新餐點，將在地風土、旬令端上餐桌。二０二六新菜單以台味創新、粵式工法與蔬食四序演繹新年度味覺篇章。透過解構安平蝦捲、大腸包小腸、黑白切、蚵仔煎及棺材板等庶民美食，將經典小吃轉化為精緻餐飲，重新詮釋「府城映象」；另以在地食材入菜，恪守粵菜清鮮為本、細火見工特色，將季節美味端上餐桌。蔬食部分則呼應四季，以蘭貝、竹笙、森蕈至藕影，勾勒食材最純粹的輪廓。三款晚餐新作僅於一泊四食、一泊四食包船住房專案獨家呈現，另也提供兒童餐滿足親子需求。

今年綉溪安平也將迎來開幕兩週年，為回饋旅客，即日起至一月底，入住即可參加抽籤兌獎並加碼抽住宿券，獎品集結多款台南在地品牌聯名選品、籤籤有獎。歡迎民眾關注社群，掌握最新優惠動態。