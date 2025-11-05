經典「肌」情回來了！《超兄貴Collection》上架Steam商店

經典「肌」情清版射擊遊戲《超兄貴》系列正式登陸 Steam！為了讓新舊玩家再次感受肌肉碰撞的熱血快感，由 Edia 發行的《超兄貴Collection》經典合輯，在 Switch 推出後，這次也在 Steam 上架，讓更多玩家能體驗這款風格獨特的傳奇作品。

經典清版射擊遊戲上 Steam。（圖源：超兄貴COLLECTION）

這次《超兄貴 Collection》收錄了系列中最經典的兩款遊戲，分別是 1992 年 PC Engine 的初代《超兄貴》，以及 1995 年的同平台續作《愛・超兄貴》。兩款遊戲都完整移植了當年的遊戲內容，玩家將再次扮演肌肉兄弟，為了守護宇宙的和平和珍貴的蛋白質，挺身對抗崇尚「肌肉至上」的比爾達軍團。

除了原汁原味的遊戲體驗，這次的移植版也加入了多項便利的新功能，例如能隨時倒轉遊戲的「倒帶功能」，讓新手玩家不會卡關；另外還有能欣賞遊戲音樂、美術插畫的專用模式，無時無刻都能沉浸在《超兄貴》獨特的美學之中。遊戲也將支援 Steam 成就系統，讓玩家在鍛鍊手指的同時，也能挑戰滿滿的遊戲成就！