經典再現！李翊君演唱會宣布高雄加場 向歌迷預告將有大驚喜
永遠的「情歌傳唱天后」李翊君，在去年台北小巨蛋舉辦《翊起聽見愛》演唱會，萬人齊唱、口碑爆棚，經典曲目首首引發全場大合唱。她23日正式宣布將移師南台灣，《翊起聽見愛》演唱會將於5月30日首度登上高雄流行音樂中心，把台北的感動完整延續到高雄。
從〈雨蝶〉歌詠愛的重生、〈諾言〉掙脫愛的枷鎖、〈萍聚〉追憶相逢的緣分，到〈七情六慾〉的迷醉、〈永遠永遠〉的徬徨，以及〈風中的承諾〉、〈苦海女神龍〉等經典之作，李翊君的歌聲橫跨世代，描繪愛情、親情與人生的各種樣貌，也正是《翊起聽見愛》演唱會名稱的最佳詮釋。
談及這次高雄加場，李翊君表示心情既期待又興奮：「之前LIVE HOUSE巡迴時有到高雄開唱，歌迷的熱情讓我印象非常深刻。」她也坦言，這次再次回到高雄開唱也是充滿期待，「很想趕快把去年在台北小巨蛋的內容，完整呈現給南部歌迷。」
在歌單安排上，李翊君也提前向歌迷預告將帶來不同驚喜。她透露：「之前巡迴時，高雄場的歌單就有和台北稍微不一樣，多加了不少台語歌，這次也和團隊討論過，會為南部歌迷準備一些特別的安排，請大家期待。」無論是熟悉的華語經典，或更貼近南部情感記憶的曲目，都將再次喚起全場共鳴。李翊君《翊起聽見愛》演唱會高雄場，將於1月29日中午十二點開賣，購票請洽寬宏售票、全台萊爾富、OK便利超商。
