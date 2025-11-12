經典動畫《真珠美人魚》回來了！MOMO 親子台掀起動畫回憶熱潮

陪伴一票台灣觀眾長大的日本經典少女動畫《真珠美人魚》（Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch），確定將於 2025 年 11 月 11 日起 在 MOMO 親子台 再次播出。這次由回歸線娛樂代理、電視頻道首播，加上官方做了畫質修復，等於把當年大家在電視前追的那個版本，用比較符合現在觀眾習慣的畫面品質重新呈現。

這部 2000 年代初期在台播出時引起不少討論的作品，近期在大專院校社群上又被年輕族群挖出來重刷，不少人在留言區表示「等這一天等了十幾年」、「以前整張歌都會唱」，顯示這部動畫的記憶點仍然很高，討論也從動漫社團一路燒到 Threads，甚至有人揪要在開播當天一起合唱經典歌。

海底公主上岸的成長故事，主軸仍是友情、勇氣與守護

《真珠美人魚》故事主角是「七海露亞」，身分是北太平洋粉紅珍珠的人魚公主。因為要找回遺失的珍珠、保護海洋世界，她化身成人類到陸地生活，並在途中遇見其他海域的人魚公主。幾位公主以歌聲化身偶像歌手「美人魚公主」，一邊和邪惡勢力對抗，一邊面對人類世界的情感、人際與成長課題。

這類型的「魔法×音樂×成長」動畫，在 2000 年代是很多人放學後的固定行程，這次 MOMO 親子台播出前就先強調有做畫質修復，等於讓老觀眾看起來不會有年代感，家裡如果有國小、國中的小孩，也能一起看，變成兩個世代共看的節目內容。

金曲回歸是這次最大的共鳴點

這部動畫一直被記住的原因，除了角色設定好認之外，就是歌曲夠洗腦。像是〈相信自己〉、〈七彩的微風〉、〈Rainbow Note〉。

這幾首歌都是當時追過的人一聽就會接著唱的類型。這些歌跟劇情裡「靠歌聲守護重要的人」的設定綁在一起，也讓這部作品在網路上常被拿來做翻唱或合唱。這次重播，等於也把這一批歌重新推回大眾視野，對平台與頻道來說也有機會帶來一波「懷舊動畫＋音樂」的搜尋流量。

播出時間整理

首播時間：2025/11/11 起，每週一至週五晚間 18:30

重播時段：當晚 22:30、凌晨 00:30，以及隔日 16:30

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：回歸線娛樂

