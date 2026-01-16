經典原味蛋撻將停售掀議 肯德基曝「新品上市」祭限定優惠

▲ 圖／翻攝肯德基IG

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

速食店肯德基近日出現「白盒蛋撻」，引發全民熱議，之後宣布「經典原味蛋撻即將正式走入歷史，將於全台門市售完截止」，掀起搶購熱潮，今(16)日正式公布將推全新的「原味蛋撻－超極酥」，20日全台同步上市，而經典原味蛋撻也正式下架，不再販售。

肯德基日前突發文「聽說，原味蛋撻…登出了？​『誰幫我找回原味蛋撻』如果你今天買到『白盒蛋撻』，​拜託留言區回報…我們需要更多線索」；接著再發聲明宣布「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。相關細節將於『2026年1月16日上午11:00』線上說明會中公布」，引發全民關注，直呼蛋撻是肯德基的靈魂。

稍早肯德基發出短片，正式宣布「蛋撻王者肯德基即將準備重新定義『超極酥』標準​」，將推出全新「原味蛋撻－超極酥」。1月20日在全台門市同步上市，至於陪伴台灣28年的經典原味蛋撻，已正式下架，不再販售。

肯德基透露，「原味蛋撻－超極酥」從結構與製作工藝全面重新研發，翻新過往撻皮製法，從配方比例、空氣層結構到全程控溫烘烤皆全面翻新，打造層次更分明、口感更酥脆的新一代原味蛋撻，也分享新品上市限定優惠。

