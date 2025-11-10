經典名曲〈流言〉出自屠穎 林隆璇追憶並揭誕生秘辛
【緯來新聞網】資深音樂人林隆璇近日以電視劇《接住流星的人》主題曲製作人身份接受訪問，不僅談到創作心路，也難得回顧自己多年來在音樂與教育之間的轉換歷程。訪談中，他提及已逝的編曲大師屠穎，並回憶兩人曾合作的經典名曲〈流言〉，這首橫跨三十年仍被傳唱的作品，對他而言，是音樂也是人生。談起屠穎，林隆璇分享「他是非常靠譜的人，情緒穩定、音樂性又高，和他合作會讓人感到安心。」在華語音樂工業追求高效率、快節奏的環境裡，能保持冷靜並把作品做到最好，是極為不易的特質。
林隆璇以電視劇《接住流星的人》主題曲製作人身份接受訪問。（圖／北投映像電影提供）
林隆璇透露，當年創作〈流言〉時，正準備趕搭飛機，手邊僅剩「最後10分鐘」可以動筆。就在接送車即將抵達之際，旋律與段落卻像被打開了「天線」般自然湧現，一氣呵成，「那時沒有手機錄音，也來不及做 Demo，我只能手寫譜，然後用傳真寄給製作人。」他笑著回憶，而這份看似簡單的手稿，後續在已故製作人楊明煌操刀與屠穎的細膩編曲下，打造跨世代傳唱、至今仍在 KTV 榜上名列前茅。
近年「回憶殺」演唱會風潮興起，不少歌迷期待林隆璇能開個人專場，不過他坦言，目前因擔任台南應用科技大學老師，全心投入教學與培育新生代，因此演唱會計畫暫時放下。即便如此，在一般商演舞台上，他仍會親自彈唱由他創作、深植人心的多首金曲。包括那英〈白天不懂夜的黑〉、李聖傑〈你那麼愛他〉、張學友〈慢慢〉等，這幾首都是出自於林隆璇的譜曲。只要拿起吉他便能讓全場共鳴。然而，〈流言〉卻幾乎不在他的現場曲目中出現。
林隆璇說：「〈流言〉是一首男女對唱，流言還是周慧敏唱最好，所以這也是我不輕易找別人唱的原因。如果臨時找人一起唱，萬一駕馭不好，反而會破壞觀眾心中最美的記憶。」如今重心轉向教育的林隆璇，更感受到身為前輩的使命，「我們這一代的責任，是把舞台準備好，讓年輕人站上去。」他期盼下一個世代的音樂人能「自重且獨立」，在機會來臨時，有能力接得住，也能站得穩。
