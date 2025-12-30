生活中心／台北報導

年度熱門展覽《AI繪動的畫特展》先前在台北和高雄巡迴展出，吸引了上萬名觀眾熱烈參與，口碑爆棚！如今，《AI繪動的畫II特展》全新升級，所有內容百分之百全新打造，加入更多互動體驗，將於2025年12月31日（三）在士林科教館盛大開幕。





這次展覽展出超過20件全新高階AI互動藝術作品，場景從中古世紀的斷頭臺到噴火龍衝破畫框的震撼畫面，還有大師梵谷親手為你作畫！每個展區都有驚喜等你發現。只需一隻手，你就能向拿破崙挑戰，感受前所未有的互動樂趣！還能變身成馬格利特的《戴黑帽的男子》或芙烈達．卡蘿的《自畫像》，親身體驗穿越時空成為名畫主角的奇妙感覺。

廣告 廣告

顛覆美術館想像 經典名畫「動」起來！穿越時空！大師梵谷親自為你作畫

化身名畫主角_《拾穗》。（圖／寬宏藝術提供）

展覽巧妙結合數位科技與藝術精神，利用AI技術向世界名畫大師致敬，讓觀眾與藝術品展開“對話”，打破傳統只能靜看畫作的限制。你可以走進畫中世界，畫作會感應你的動作，回應你的存在，帶來身歷其境的沉浸式體驗。像是古老傳說中的斷頭臺場景逼真到讓人屏息，挑戰拔出石中劍時驚動了噴火龍，它將猛然破框而出，讓大小朋友們興奮又振奮，現場笑聲和驚呼聲此起彼落。大師梵谷畫作的互動區裡，許多觀眾驚呼畫得一模一樣，連身上的絲巾細節都畫出來。更有趣的是，當你在展區裡創作時，作品竟會被《翻閱畫冊的少女》親自評論，讓人驚喜不已。





顛覆美術館想像 經典名畫「動」起來！穿越時空！大師梵谷親自為你作畫

化身名畫主角_《戴珍珠耳環的少女》。（圖／寬宏藝術提供）

在體驗中，你只要用一隻手就能與拿破崙展開終極對決，他還會用中文和你互動，許多觀眾們體驗完都說：「互動感超強！」還有穿越時空的裝置，讓大家好奇探索自己的「前世今生」。最後更可以化身為勒內．馬格利特的《戴黑帽的男子》《戴珍珠耳環的少女》或芙烈達．卡蘿的《自畫像》，許多觀眾笑稱：「連眉毛都不用貼，自己就是畫中人！」，整個展場成了熱門拍照打卡點，大家紛紛說：「每個區域都想拍，每個互動都超有趣！」

顛覆美術館想像 經典名畫「動」起來！穿越時空！大師梵谷親自為你作畫

經典名畫「動」起來！《AI繪動的畫II特展》顛覆美術館想像。（圖／寬宏藝術 提供）

《AI繪動的畫II特展》用AI技術讓經典畫作不再只是歷史記憶，而變成有生命、會回應你的藝術作品。它鼓勵觀眾大膽感受、主動參與，享受這場打破想像的AI藝術革新。

展覽時間從2025年12月31日到2026年4月6日，購票請上寬宏售票（kham.com.tw）查詢。

原文出處：顛覆美術館想像 經典名畫「動」起來！穿越時空！大師梵谷親自為你作畫

更多民視新聞報導

高中職畢業「進台積電」月領破6萬？職缺條件曝光

最強冷空氣來了「低溫下探9度」！「恐迎2波寒流」：這天起急凍半個月

梅毒升溫「今年增9千例」！「這族群」暴增最明顯 疾管署示警

